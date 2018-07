Nakon 20 godina braka, uspona i padova, oproštenih prevara i još mnogo toga,Victoria i David Beckham navodno su digli ruke od zajedničkog života i budućnosti.

arhiv / 24sata.info

'Victoria i David žive odvojeno. Daleko su dogurali, ali u zadnje vrijeme jednostavno im ne ide'', otkrio je izvor blizak porodici za In Touch Weekly.



Victoria je poprilično zauzeta žena. Vodi modno carstvo, brine o četvero djece i trudi se zadržati dobar imidž u javnosti, a sve to zahtjeva puno truda, rada i vremena, o čemu je i sama nedavno govorila.



''Stvarno se jako trudim. Trudim se biti najbolja majka. Trudim se biti najbolja supruga i najbolja u poslovnom svijetu. Kad dođem kući spremim mobitel sa strane i pokušavam provesti što više vremena s djecom i Davidom'', izjavila je prije desetak dana ova modna ikona.



No čini se kako se slavni par ipak umorio od spašavanja braka svih ovih godina.



''Victoria voli život u Velikoj Britaniji dok je Davidu draže biti u Miamiju gdje vodi nogometni klub. Oni vode potpuno odvojene živote već neko vrijeme'', ispričao je izvor dodajući kako je taj brak već duže vrijeme u ''jadnom stanju''.

(Index)