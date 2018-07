Luka Lazukić danas je na početku suđenja pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu ponovo negirao da je u aprilu tukao suprugu pjevačicu Natašu Bekvalac u njihovom zajedničkom stanu.

Foto: Kurir

On se kratko pred sudom izjasnio da nije kriv, povodom optužbi da je izvršio krivično djelo porodično nasilje, a odbranu će detaljno iznijeti u nastavku suđenja koje je zakazano za 20. jul.



Zbog ovog suđenja, koje je potrajalo nekoliko sati, veliki broj medija danas je opsjedao sud od ranih jutarnjih sati, ali je zbog male sudnice svega nekoliko novinara uspjelo da uđe u sudnicu.



Na početku pretresa Lazukićevi branioci tražili su da se isključi javnost sa suđenja ali je to sud odbio.



Nakon izjašnjenja Lazukića o krivici, zamjenik tužioca je iznio svoje dokazne prijedloge da se na suđenju ispita Nataša Bekvalac u svojstvu oštećene, kao i bebi siterka koja je prisustvovala svađi između supružnika u noći između 12. i 13. aprila.



Tužilaštvo takođe predlaže čitanje nalaza lekara o povredama koje je pjevačica zadobila.



Sa druge strane, Lakukićevi advokati, njih pet, su osporavali navode i dokazne prijedloge tužilaštva i predložili sudu svoje dokaze, o kojima će sud naknadno odlučiti.



Suđenju je prvih pet minuta prisustvovala i Nataša Bekvalac ali je potom napustila sudnicu zbog, kako je novinarima rekao njen punomoćnik Nemanja Vlček, svojih obaveza, a inače i nije bila dužna danas da prisustvuje.



Lazukić se tereti da je pjevačici iz Novog Sada nanio lake tjelesne povrede u noći između 12. i 13. aprila.



Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu podnijelo je 16. maja sudu optužni prijedlog protiv Lazukića zbog krivičnog djela nasilje u porodici za koje je zaprijećena kazna od tri mjeseca do tri godine zatvora.



Nakon toga mu je sud produžio mjeru zabrane prilaska i komunikacije sa suprugom, koja može da traje do okončanja krivičnog postupka.



Što se tiče njegove krivične prijave protiv supruge koja je tereti za lažno prijavljivanje, o njoj će biti odlučeno nakon okončanja postupka za porodično nasilje.



Lazukić na saslušanju kod tužioca nije negirao da je sukoba između njega i Nataše bilo, ali je negirao da ju je tukao i šutirao.



Pored toga, on je podnio i krivičnu prijavu protiv njenog oca Dragoslava Bekvalca zbog krivičnog djela nasilje u porodici.



Nataša je uzela muževljevo prezime Lazukić, i krajem februara rodila njihovo zajedničko dijete.





(Tanjug)