Jedna od najpoznatijih manekenki na svijetu Gisele Bundchen odgovarala je na 73 pitanja magazina Vogue. Ljepotica iz Brazila još jednom je pokazala kako je uspješna u mnogim stvarima, od pjevanja, sviranja gitare, humanitarnog rada do majčinstva.

U razgovoru za poznati magazin, Gisele se pridružio i njen suprug Tom Brady za kojeg se udala u januaru 2009. godine u Los Angelesu. Manekenka je otkrila simpatičnu priču kako je igrač američkog fudbala zaprosio.



"Izmislio je cijelu priču kako je moj stan poplavio i ja sam morala otrčati do njega da pokušam popraviti situaciju. Kada sam stigla, zatekao me cijeli stan u svijećama i ružinim laticama. Tada se i on pojavio i spustio na koljena kako bi me zaprosio. Rekla sam mu da ustane jer se tek oporavljao od operacije. On mi je odgovorio da mora ostati na koljenima", ispričala je Bundchen za Vogue.



Odgovarajući na kratka pitanja, manekenka je otkrila kako je do sada odradila više od 500 revija te bila na skoro 2.000 naslovnica, kako joj je omiljeni Disneyjev lik Moana, kako joj je organiziranje najveći porok, kako ne može podnijeti neurednost...



Gisele je inače odrasla u porodici sa šest sestara s kojima je, kaže, naučila dijeliti i pregovarati.



Ukoliko bi mogla birati supermoć, Gisele kaže kako bi to bila moć teleportacije. Manekenka u slobodno vrijeme voli sakupljati kristale, ima želju da nauči plesati kao Shakira, a najdraže jelo joj je dobra pica.



Gisele je poručila kako je recept za ljubav otvorenost i dobra komunikacija, a da nije manekenka voljela bi se baviti dizajniranjem enterijera, arhitekturom ili bi jednostavno bila farmerka.



Na pitanje šta je naučilo manekenstvo, Gisele je imala jednostavan odgovor.



"Naučila sam da se ne smijem porediti ni s kim. Svi smo jedinstveni. Voljela bih da me ljudi upamte kao nekoga ko je ostavio pozitivan utjecan na svijet", kazala je Gisele te ispratila ekipu Voguea uz improvizirano pjevanje i nekoliko akorada na gitari.



Atraktivna Brazilka godinala je vladala svjetskim modnim pistama, a proteklih godina posvetila se humanitarnom radu. Njena nova misija je rad na smanjenju zagađenja okoliša plastikom.







