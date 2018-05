Luka Šulić i Stjepan Hauser izvest će posebnu verziju himne Lige prvaka nekoliko trenutaka prije finalne utakmice između Real Madrida i Liverpoola, saopćeno je u petak iz Evropskog nogometnog saveza UEFA.

Duet 2CELLOS izvest će muzički komad omiljen među nogometnim navijačima širom svijeta samo nekoliko trenutaka prije finalne utakmice Lige Prvaka u Kijevu u subotu 26. maja.



Mladi čelisti Luka Šulić i Stjepan Hauser, koji čine dinamični instrumentalni duet, izvest će vlastitu verziju čuvene himne Lige prvaka dok se nogometaši Real Madrida i Liverpoola budu okupljali za najveći meč u klupskom nogometu.



- To je sjajna prilika za nas da budemo dio tako nevjerovatnog događaja. To je trenutak koji ćemo pamtiti do kraja života i nadamo se da ćemo izvesti koncert za pamćenje - kazao je Hauser.



Šulić i Hauser, koji su iz Hrvatske i Slovenije, nastupaju na čelu od djetinjstva. Šulić je diplomirao na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu, a Hauser u Kraljevskom Sjevernom muzičkom koledžu u Manchesteru.



2CELLOS stekli su svjetsku slavu u 2011. kada su svojom izvedbom pjesme Michaeal Jacksona Smooth Criminal, osvojili svjetske top liste i stekli su veliki broj sljedbenika na YouTubeu, dok je njihova verzija pjesme Thunderstruck čuvenog benda ACDC pregledana više od 115 miliona puta.



Dvojcu nisu nepoznate velike pozornice jer su pozvani na turneju s Elton Johnom, pored nastupa na brojnim svjetski poznatim koncertnim pozornicama kao što su londonski Royal Albert Hall i Radio City Music Hall u New Yorku, navode iz UEFA-e.







