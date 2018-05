Nakon skandaloznog incidenta koji se danas dogodio u Kliničkom centru Srbije kada je Ernest Sakić, sin Sinana Sakića, napravio haos u ovoj medicinskoj ustanovi, priče porodice pjevača koji čeka na transplantaciju jetre i zaposlenih u bolnici se ne poklapaju.

Dok porodica Sinana Sakića tvrdi da su doktori nesavjesnim liječenjem pjevača doveli u loše stanje, u KCS tvrde da su se Sakići ponašali bahato i da su kršili brojna pravila bolnice.



Sakić se trenutno nalazi na internom A odjeljenju, gdje čeka transplantaciju jetre, a njegovi sinovi su došli da ga posjete. Međutim, tada je došlo do incidenta kada su Ernest i njegov brat upali unutra i htjeli da ga vode iz bolnice na snimanje.



Sakićev drugi sin Alen kaže da je sukob zapravo nastao jer su doktori ove bolnice "doveli Sinana u loše stanje".



- Tvrdili su da mogu da urade transplantaciju jetre ovdje, a to ustvari nisu mogli i on je sada bukvalno na samrti. Kada je Ernest vidio šta su uradili, htio je da izvede oca iz bolnice i tada je nastao haos jer je osoblje pokušalo da ga zaustavi - tvrdi za "Blic" Alen Sakić.



On napominje da pjevač već 18 dana u bolnici čeka hoće li mu biti urađena transplantacija jetre.



- Time su ga doveli u toliko loše stanje. Sada je toliko loše i u konfuznom stanju, maloprije kada se probudio, pitao me je: "Gdje se nalazim?" Mi smo htjeli da ga vodimo na transplantaciju u Italiju ili Tursku, ali nam je doktor rekao da transplantacija može da bude urađena u Kliničkom centru, a onda nam je tek jučer rekao da oni to ne mogu da urade - kaže Alen i dodaje da porodica Sakić sada čeka odobrenje bolnice da pjevača prebace u privatnu kliniku, a potom u bolnicu u inozemstvo.



Iako su se u pojedinim medijima pojavile informacije da je osoblje bolnice Ernesta vezalo za radijator dok su čekali policiju da dođe, njegov brat kaže da ne zna je li se to dogodilo.



- Moj brat je uhapšen zbog ometanja osoba u vršenju dužnosti. Ne mogu da tvrdim da li su ga vezali za radijator, ali kada sam se popeo u bolnicu, vidio sam da na rukama iza leđa ima lisice. Sinan, srećom, nije vidio šta se događalo jer se sve dogodilo u hodniku bolnice - kaže on.



Potresena supruga Sinana Sakića kaže da je njihovog sina Ernesta policija uhapsila neosnovano i da će njihov advokat zatražiti pravdu pred nadležnim organima i zahtijevati da se kazne svi koji su doprinijeli skandaloznom hapšenju. Ona je dodala da je policajac njenog sina prvo vezao lisicama za radijator, a potom ga priveo.



- Ernest više nije mogao da podnese da gleda bespomoćnog oca kako umire pred očima ljekara koji neće da mu pomognu. Naši sinovi su željeli da Sinana odvedu na snimanje u privatnu kliniku i da učine sve što treba kako bi mu produžili život - ispričala je Sabina Sakić.



Supruga poznatog pjevača kaže da je zgrožena tretmanom koji je njen suprug imao u Kliničkom centru Srbije protekle tri sedmice.



- Njega 18 dana niko nije okupao, za to vrijeme je atrofirao. Došao je na nogama na drugi sprat bolnice prije 18 dana, a sada ne može da se kreće i ne zna gdje je. On ima otvorene rane po tijelu - kaže u suzama Sinanova supruga.



Kako kaže, proteklih dana je fotografirala rane po Sinanovom tijelu kako bi "svijetu pokazala da medicinsko osoblje ne radi svoj posao".



KCS: Porodica kršila pravila bolnice



U Kliničkom centru Srbije nezvanično kažu da nije tačno da je porodici zabranjeno da Sinana Sakića premjeste u drugu bolnicu, kao i da je za to potreban samo potpis nekoga od članova uže porodice.



U KCS dodaju i da porodica Sinana Sakića nije poštovala kućni red bolnice i da su često pravili probleme.



- U posjetu su mu dolazili kada god su htjeli, i danju i noću, a kada im je skrenuta pažnja da to nije dozvoljeno, iznervirali su se i izvrijeđali ljekare i medicinske sestre - kaže izvor "Blica".



Pjevač narodne muzike smješten je na Odjeljenju za transplantaciju jetre u Urgentnom centru KCS.



- Ljekari su mu maksimalno posvećeni, a porodici smo sve do sada gledali kroz prste i pokušali da ih razumijemo. Uvijek su dolazili u bolnicu mimo posjeta, za njih nije bilo bitno da li je noć ili dan, uznemiravali su druge pacijente, koji su, također, u teškom stanju. Kada im je skrenuta pažnja da moraju da vode računa kada dolaze, prvo je supruga Sinana Sakića napravila problem, a za njom i sinovi. Počeli su da prijete ljekarima i sestrama da će ih ubiti - prepričava izvor.



