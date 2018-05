Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu podnijelo je sudu optužni prijedlog protiv Luke Lazukića kojim ga tereti da je izvršio porodično nasilje nad suprugom, pjevačicom Natašom (Bekvalac) Lazukić, rečeno je “Tanjugu” u tom tužilaštvu.

Lazukić je optužen za krivično djelo nasilje u porodici za koje je zaprećena kazna od tri mjeseca do tri godine zatvora.



Nakon razmatranja svih dokaza, tužilaštvo je zaključilo da postoji opravadanja sumnja da je Lazukić izvršio krivično djelo nasilje u porodici na štetu Nataše, koja je uzela njegovo prezime – Lazukić.



Prvi osnovni sud je u utorak na prijedlog tužilaštva Lazukiću produžio mjeru zabrane prilaska i komunikacije sa suprugom, koja može da traje do okončanja krivičnog postupka.



U tužilaštvu podjsećaju da su u ovom slučaju sprovedene dokazne radnje u okviru kojih je saslušan i Lazukić i ispitana oštećena Nataša Lazukić, zatim je ispitan svjedok -bejbisiterka koja je bila prisutna tokom svađe u noći između 12. i 13. aprila.



Obavljeno je i medicinsko vještačenje na okolnost vrste i mehanizma nastanka povreda kod oštećene Nataše, kao i psihijatrijsko-psihološko vještačenje Lazukića povodom njegove uračunljivosti u vrijeme izvršenja djela, a bila su stavljena i dva zahtjeva za pružanje potrebnih obavještenja Gradskom centru za socijalni rad, Odjeljenje Savski vijenac i Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije.



Nakon izvedenih dokaza, odbrana Lazukića je predložila svoje dokaze, od kojih je Tužilaštvo usvojilo jedan prijedlog, dok su ostali odbijeni.



Zbog toga je odbrana u skladu sa zakonskim ovlašćenjima izvođenje tih dokaza predložila sudiji za prethodni postupak, koji je takođe odbio ove prijedloge odbrane.



Lazukić se tereti da je Nataši Bekvalac nanio lake tjelesne povrede u noći između 12. i 13. aprila.



Što se tiče Lazukićeve krivične prijave protiv supruge zbog lažnog prijavljivanja, o njoj će biti odlučeno nakon okončanja postupka za porodično nasilje.



Lazukić na saslušanju kod tužioca nije negirao da je sukoba između njega i Nataše bilo, ali je negirao da ju je tukao i šutirao.



Pored toga, on je podnio i krivičnu prijavu protiv njenog oca Dragoslava Bekvalca zbog krivičnog djela nasilje u porodici.



Nataša Bekvalac porodila se krajem februara i rodila djevojčicu Katju.





