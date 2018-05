Prvi osnovni sud u Beogradu produžio je danas Luki Lazukiću mjeru zabrane prilaska i komunikacije sa suprugom pjevačicom Natašom Bekvalac.

Ova mjera može da traje do okončanja krivičnog postupka koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio porodično nasilje nad suprugom, precizirala je portparol suda Ivana Ramić.



Lazukić se sumnjiči da je Nataši Bekvalac nanio lakše tjelesne povrede u noći između 12. i 13. aprila.



U tužilaštvu se nastavlja izvođenje dokaznih radnji povodom krivične prijave Nataše Bekvalac protiv Lazukića za nasilje u porodici, nakon čega će biti odlučeno da li će on biti optužen ili ne.



Lazukić na saslušanju kod tužioca nije negirao da je sukoba između njega i Nataše bilo, ali je negirao da ju je tukao i šutirao.



On je protiv supruge podnio krivičnu prijavu zbog lažnog prijavljivanja, ali će o toj prijavi tužilaštvo odlučiti nakon okončanja postupka za nasilje u porodici.



Osim toga, on je podnio i krivičnu prijavu protiv njenog oca Dragoslava Bekvalca zbog krivičnog djela nasilje u porodici.







