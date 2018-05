Američka glumica Kristen Stewart sinoć je crvenim tepihom na Cannes Film Festivalu prošetala bosa.

Foto: 24sata.info

Stewart je prisustvovala projekciji filma "Blackkklansman" Spikea Leeja. Prvobitno je pozirala fotografima, a zatim je skinula Christian Louboutin štikle i prošetala bosa.







Navodno je to uradila zbog pravila organizatora Cannes Film Festivala prema kojem su sve žene dužne nositi štikle na crvenom tepihu.



"Stvari se moraju promijeniti", rekla je Stewart za Vanity Fair prije dvije godine kada je crvenim tepihom prošetala u tenama.







Predstavnici Cannes Film Festivala rekli su da je riječ o glasini, no tome ne ide u prilog činjenica da su 2015. godine vratili nekoliko žena u 50-im godinama koje su zbog zdravstvenih problema došle u ravnim cipelama.



Kristen Stewart je na društvenim mrežama dobila podršku, a mnogi su zaključili da je to sjajan način da se podigne glas protiv ovog pravila, piše Klix.ba.







(24sata.info)