Predstavnica Izraela Netta Barzilai sa pjesmom "Toy" pobjednica je 63. takmičenja za najbolju pjesmu Evrope. Naše komšije iz Srbije zauzele su mjesto 19., a iz Slovenije 22. mjesto.

Foto: 24sata.info

Na finalnoj večeri Eurosonga u Meo Areni u Lisabonu predstavili su se predstavnici iz 26 država. Program su tradicionalnom portugalskom muzikom otvorile dvije fado dive Ana Moura i Mariza, a nakon tega su svi predstavnici prodefilovali sa zastavama svojih zemalja.



Prvu pjesmu izveo je ukrajinski predstavnik Melovin pjesmom "Under The Ladder". Nakon njega nastupili su Amaia i Alfred, predstavnici Španije koji su izveli pjesmu "Tu Cancion". Publiku je osim pjesme očarao i njihov poljubac na kraju.



Nakon toga je na binu u Lisabonu izašla Lea Sirk, predstavnica Slovenije koja je energičnu pop dance pjesmu ""Hvala ne" otpjevala na maternjem jeziku.



Posebnu pažnju javnosti privukla je predstavnica Estonija Elina Nechayeva koja je pjesmu "La Forza" izvela u raskošnoj haljini na kojoj se mijenjaju videoprojekcije. Njena haljina koštala je 65.000 eura, a Elini je bila potrebna pomoć devet osoba kako bi izašla na binu Meo Arene.



Srbiju su etno pjesmom "Naša deca" predstavljali Sanja Ilić & Balkanika. Publiku koja ih je u Meo Areni ispratila ovacijama na kraju su pozdravili riječima "Hvala Evropo".



Britanska predstavnica SuRie otpjevala je pjesmu "Storm", a s obzirom na to da joj je jedan od posjetitelja pokušao uzeti mikrofon pjesmu je trebala ponovo izvesti na kraju finalne večeri. Predstavnici Velike Britanije na to nisu pristali.



Zanimljiv nastup imala je Netta, predstavnica Izraela koja u pjesmi "Toy" ispušta zvukove nalik kokodakanju.



Eugent Bushpepa predstavljao je Albaniju romantičnom baladom "Mall".



Ogromnu pažnju privukla je predstavnica Kipra Eleni Foureira koja je pjesmom ''Fuego'' i energičnim nastupom Evropu digla na noge.



Takmičarski dio večeri zatvorili su predstavnici Italije Ermal Meta i Fabrizio Moro pjesmom "Non Mi Avete Fatto Niente".



Veliko finale takmičenja za najbolju pjesmu Evropu ove godine je održano pod sloganom "All Aboard" koji nas poziva da se okupimo na jednom mjestu i zajedno slavimo muziku i poštujemo različitost. Program su prvi put u historiji Eurosonga vodile samo dame - Catarina Furtado, Daniela Ruah, Filomena Cautela i Sílvia Albert.



Zbog teške finansijske situacije Bosna i Hercegovina se ni ove godine nije takmičila na Eurosongu, piše Klix.ba.







(24sata.info)