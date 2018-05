Jedan od najvećih pjevača s naših prostora Zdravko Čolić dao je intervju za “Nedeljnik“, za koji je, između ostalog, ispričao i jednu zanimljivu anegdotu s Titom.

Čuveni Čola je tada još bio mlad i nastupao je na Brijunima s Lokicama, prenosi Blic.



- To da vojnik pjeva Titu na Brijunima nije baš bila česta pojava. Poslije mjesec i po u vojsci zove me ekipa iz Doma Armije da nastupim pred Titom. Nastupili smo nakon njegovog novogodišnjeg govora - djevojke u trikoima, Lokice, i ja u uniformi i kratko podšišan. Tito nam je svima čestitao Novu godinu. Pjevačica Sandra Kulijer iz Banje Luke ga je poljubila i namjerno ostavila karmin na njegovom obrazu, a onda ga obrisala. A Tito joj kaže: ''Navikao sam ja.'' A meni je dobacio: „Dobro je tebi, vojniče, vojska na zaduženjima, a ti s djevojkama u trikoima i pjeva se.“ Ali to je bilo njegovo zezanje. Sve to je bilo krajnje pozitivno - rekao je Čolić, koji je ispričao i kako mu je Tito pričao o Brežnjevu i kako će Jugoslaviju “uvijek neko braniti”.



