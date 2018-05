Aleksandra Prijović i Filip Živojinović iskeširali su čak 5.000 eura za zlatne burme, koje su napravljene specijalno po njihovoj porudžbini.

Foto: 24sata.info

Nakit koji će budući mladenci jedno drugom staviti na ruku 21. juna urađen je po pjevačicinom ukusu, sa usitnjenim brilijantima. Oni su na prstenje čekali više od dva mjeseca, a sad je i ta bitna stavka završena.



Pripreme za glamurozno vjenčanje i svadbeno veselje polako privode kraju, a u organiziranje je uključena cijela porodica Živojinović. Boba pomaže Filipu oko menija, na kojem će se naći specijaliteti iz sedam najpoznatijih evropskih restorana, dok Lepa Brena sa Aleksandrom i njenom majkom Borkom završava detalje u vezi s dekoracijom svečane sale.



Folkerka se, inače, ne opterećuje mnogo slavljem i potpuno je mirne glave.



- Nema nikakvih novosti. Polako sve privodimo kraju, sve je opušteno. Glavne stvari smo završili. U međuvremenu sam snimila i duetsku pjesmu sa Sašom Matićem, koji će nam biti drag gost na proslavi. Ja normalno radim svoje nastupe, a vikend kad nisam pjevala posvetila sam se organizaciji svadbe. Sve teče po planu i jedva čekamo taj dan - rekla je Aleksandra.



Istovremeno je otkrila dosad nepoznate detalje oko svadbe.



– To će biti vjenčanje kao i svako drugo. Ja nemam neke specijalne želje, samo da se ljudi lijepo provedu i da to lijepo izgleda. Radimo na tome i uskoro ćemo znati kako će to sve izgledati. Imali smo neke želje na početku kako bi to trebalo da izgleda. Bitno nam je samo da to bude živo, veselo, da se pjeva i da se ljudi lijepo provedu. Pjevat će nam "Tropiko bend", bit će tu Aca Sofronijević sa svojim bendom i Dejan Petrović – ispričala je Aleksandra, dok se o spisku zabavljača na njihovom vjenčanju i te kako pričalo prethodnih mjeseci, prenosi Kurir.



Aleksandra je zatim otkrila zbog čega odmah nakon svadbe ona i Filip neće ići na medeni mjesec.



– Na bračno putovanje nećemo moći da idemo odmah zato što ja radim cijeli juli i avgust i ići ćemo tek poslije toga - jasna je bila buduća gospođa Živojinović.



(24sata.info)