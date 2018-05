Pop pjevačica Marija Šerifović kaže da joj otkucava biološki sat i zato se nada da će se u naredne dvije godine ostvariti u ulozi majke. Ističe da obožava djecu, kao i da ne može dočekati dan kada će imati bebu.

Foto: 24sata.info

- Nedavno sam s prijateljima pričala da nemam još mnogo vremena da se ostvarim kao majka. Željela bih da to bude u naredne dvije do tri godine. Kako sam starija, želja za potomstvom je sve veća - kaže Marija i dodaje da voli provoditi vrijeme s mališanima:



"Djecu obožavam i potpuno sam zaljubljena u sina jednog mog prijatelja. On me smiruje i s njim najviše volim da provodim vrijeme", navela je tridesettrogodišnja pjevačica, prenosi Informer.rs.







(24sata.info)