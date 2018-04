Folk zvijezda Sinan Sakić primljen je jučer u Klinički centar u Beogradu na ispitivanja, nakon što su ljekari ustanovili da mu je potrebna transplantacija jetre.

Sinan Sakić / 24sata.info

Legendarni pjevač je prošle godine imao operaciju ugradnje stentova u žučne kanale, ali su ljekari iz Italije, Turske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, nakon redovnih pregleda, ustanovili da to nije trajno rješenje te da će morati na transplantaciju jetre.



Sinan je jučer primljen na preglede i stavljen je na listu čekanja za organ, a u bolnici će ostati do operacije, prenosi Informer.rs.



- Svi ljekari koji su ga pregledali, a konsultirali smo vrhunske stručnjake iz pet zemalja, ustanovili su da je jedino transplantacija trajno rješenje, tako da je Sinan sada primljen i u bolnici će biti do intervencije. Ja sam odmah ponudila svoju jetru, ali su ustanovili da nisam adekvatan donor, tako da sada čekamo.



Željela bih da u svoje i Sinanovo ime zahvalim svima koji nam pružaju podršku, mnogo nam to znači u teškim trenucima kroz koje smo prošli i prolazimo, obavještavat ću vas sve o daljnjem razvoju kako budem imala nove informacije - rekla je Sinanova supruga Sabina.



(24sata.info)