Prva dama SAD Melania Trump dobila je voštanu figuru u muzeju Madame Tussauds na Times Squareu. Figuru Melanije otkrio je bivši portparol Bijele kuće Sean Spicer

"Ona je graciozna i vrlo moderna žena", rekao je Spicer prije nego što je pokazana voštana figura gospođe Trump.

Ona u muzeju stoji pored figure njenog supruga i američkog predsjednika Donalda Trumpa, koja je izložena ranije.



Spicer je dodao kako "američki narod ne cijeni u potpunosti nivo intelekta koji posjeduje prva dama".



"Prošle noći svijet je mogao da vidi kako je ona sjajna prva dama i kako ima besprijekoran ukus. To je samo još jedan primjer da je napravila nevjerovatan događaj i da je našu zemlju predstavila svijetu u odličnom svjetlu", rekao je on, misleći na prvu državnu večeru Trumpove administracije.



Bivši portparol Bijele kuće nije mogao da prestane da hvali prvu damu, prenosi NY post.



Spicer je još rekao kako "Melania puno radi za njihovu zemlju".



"Ona podržava predsjednika, ali je i kao žena uvijek tu za svog supruga", istakao je on.



Melania Trump, 47-godišnji bivši model, dobila je voštanu figuru u okviru izložbe pod nazivom "Dajte Melaniji glas", u setu koji prikazuje Ovalnu kancelariju. Njena figura nosi plavu haljinu i stoji pored Donalda Trumpa.



Spicer je na kraju dodao kako voštana figura izgleda "nevjerovatno živopisno".



Voštana figura Melanije Trump biće izložena do 31. maja, nakon čega će biti prebačena u muzej u Washingtonu.

