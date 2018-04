Kao što je poznato, u februaru ove godine srbijanski biznismen Milan Popović izborio se na sudu za pravo da sa svojom bivšom partnerkom, pjevačicom Severinom Kojić ima ravnopravno roditeljstvo nad sinom Aleksandrom i da sve odluke donose zajedno.

Sada je došlo vrijeme da se njihov sin upiše u školu i otvorila se Pandorina kutija jer Milan predlaže Američku internacionalnu školu u Zagrebu, a Severina jednu osnovnu školu u Zagrebu, „poluprivatnu-polujavnu“, kako je objasnila.



Prepiska, kako je rekao „Blicov“ izvor blizak bivšem bračnom paru, vodila se preko advokata jer je Severina zatražila odvojene sastanke u okviru postupka obaveznog savjetovanja, a da je bila puna žuči potvrdit će vam dijelovi koje prenosimo.



- Smatram da Američka internacionalna škola ima mnoge prednosti za našeg sina. Zbog vjerovatnoće da će život provoditi u raznim zemljama širom svijeta (zbog roditelja koji su iz različitih država) u njegovom je najboljem interesu da stekne savršeno znanje engleskog jezika i dobije diplomu koja bi mu omogućila upis u bilo koju internacionalnu školu u bilo kojoj zemlji – kaže Milan putem svojih advokata, nabrajajući dalje konkretne pogodnosti, između kojih i lokaciju same škole, koja je na pola puta između njegovog i Severininog stana u Zagrebu, činjenicu da se radi o najsavremenijoj obrazovnoj ustanovi u Hrvatskoj, ako ne i na Balkanu, činjenicu da su predavači iz engleskog govornog područja, da je škola jako obezbjeđena, da, pored osnovne, nudi i srednje obrazovanje, što znači da bi dijete dalje obrazovanje nastavilo u istoj ustanovi.



Škola je, objašnjava dalje Milan, zaista internacionalna, budući da se broj učenika jedne nacionalnosti ograničava na do 20 posto. Na kraju, zaključuje, sve troškove snosio bi on, uz primjedbu da je već kupio i stan u blizini škole kako bi djetetu olakšao put do škole.



Ipak, Severina smatra drugačije. Ona insistira na upisu deteta u osnovnu školu u Zagrebu, koja, između ostalog, ima i internacionalni program, a akcenat stavlja na činjenicu da bi djetetu društvo iz škole bilo pretežno hrvatske nacionalnosti, te da je Aleksandar Hrvat, koji od rođenja živi u Zagrebu, i smatra da je u njegovom interesu da prvenstveno uči hrvatski jezik.



- On je u vrtiću počeo da uči da piše na hrvatskom, a u osnovnoj školi mora savršeno da nauči prvenstveno svoj maternji jezik, a tek potom i strane jezike – glavni je njen argument u dopisu koji je poslala preko advokata, a koji ponavlja u nekoliko navrata.



Milan je izrazio strah od moguće diskriminacije Aleksandra na osnovu toga što mu je otac Srbin.



- Kao primjer navodim da djeca u toj školi obilježavaju dan pada Vukovara i da bi Aleksandar mogao da bude izložen diskriminaciji vršnjaka - jedna je u nizu Milanovih primjedbi.



- Prije svega, Aleksandar je Hrvat, pa nema razloga da bude žrtva diskriminacije drugih Hrvata. Godišnjicu pada Vukovara, godišnjicu Oluje i slično obilježava cijela Hrvatska, te je rijč o dijelu historije o kome će Aleksandar, kao i svako drugo dijete, učiti u školi – kaže Severina.

