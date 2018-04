Došao je u pola pet ujutro kući i legao da spava. Uzela sam njegov telefon i pregledala poruke. Kada sam pročitala dopisivanje sa dvije žene, počela sam da ga drmusam i budim i rekla sam mu: "Sram te bilo, imaš dijete od 40 dana", na šta je on meni odgovorio: "Ku*vetino jedna, ko je tebe dovezao kući, ko je te je*ao večeras!" Uslijedio je haos...

Foto: Agencije

Kazala je to jučer na ročištu u Beogradu srbijanska pjevačica Nataša Bekvalac, koju je nedavno, kako danima tvrdi u medijima, pretukao njen suprug Luka Lazukić.



Bekvalac je otkrila detalje iz života s Lukom. Problemi su počeli mnogo prije nemilih događaja prošle sedmice.



Njihov brak bio je daleko od savršenog od samog početka. Nataša je u emotivnom priznanju iznijela detalje iz dosadašnjeg odnosa s Lukom, iz kojih se svakako moglo naslutiti da je trenutni epilog bio neizbježan.



- Pakao je počeo već na vjenčanju. Tada je kupio pištolj - objasnila je Nataša, ali tu njihovim problemima nije bio kraj.



- Zlostavljao me pred prijateljima, govorio je da sam ku*vetina. Svima je govorio: „Moja žena je kafana u koju svako može da uđe" - dodala je pjevačica.



Luka se, naime, borio i s problemom s alkoholom.



- Ima problem s pićem, može da popije i flašu viskija - objasnila je Bekvalac.



Podsjećamo, Nataša Bekvalac i Luka Lazukić jučer su dali iskaz u Prvom osnovnom tužilaštvu po pjevačicinoj prijavi da ju je suprug brutalno pretukao.



Prvo je iskaz davao Luka, potom je stigla pjevačica zajedno s dadiljom i zadržali su se u zgradi Suda sve do 15.50 sati.



Lazukić je poslije davanja iskaza, iako je rekao da će dati izjavu za medije, bez riječi otišao automobilom koji je došao po njega.



Iskaz je potom dala pjevačica, a zatim i dadilja. Nataša je iskaz davala tri sata, koja je došla nakon Luke, prenosi Kurir.



Nataša je izašla u pratnji advokata, a onda je stigla kući u pratnji advokata i nije davala izjave.



(24sata.info)