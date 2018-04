Pjevačica Emina Jahović nedavno je došla iz Istanbula u Beograd zbog poslovnh obaveza, odnosno zbog snimanja novog spota.

Emina Jahović / 24sata.info

Kako je već neko vrijeme u žiži medijskih dešavanja, zbog razvoda od supruga Mustafe Sandala, već na aerodromu je sačekala ekipa emisije “Ekskluzivno” kojoj je otvorila dušu na tu temu.



Emina je objasnila da se sada dobro osjeća, jer je odluku da se razvodi donijela još prije godinu i po dana, ali da je to sve do skoro krila od medija. Pjevačica je ispričala i u kakvom je trenutno odnosu sa bivšim emotivnim partnerom.



"Nije se porodica srušila, iako nismo više zajedno. Bićemo dobri prijatelji, jer on je, prije svega, dobar čovjek. Jedna drugarica mi je jednom rekla: 'Biraj čovjeka ne za koga ćeš se udati, nego onog od koga ćeš se razvesti'", rekla je Emina aludirajući na to da je odabrala čovjeka sa kojim poslije razvoda može normalno da funkcioniše.



Ova zvijezda zatim je i prokomentarisala navodne razloge za razvod, koje smo mogli da čitamo u domaćim, ali i u turskim medijima. Ponajviše se pisalo o njenoj aferi sa Markom Miškovićem, sa kojim je navodno obnovila kontakt, što je uticalo na rušenje braka sa Mustafom.



"Nebuloza i glupost za čovjeka kojeg nisam vidjela deset godina. Bila sam jako uznemirena zbog te priče. Nemam ništa da kažem na tu temu. Iznerviralo me je to. Nije lijepo ni njemu ni meni da se takav imidž pravi, pogotovo njemu jer ima svoj brak", iskrena je bila Emina, piše Story.rs.



