Pjevačica Nataša Bekvalac danas je dala iskaz u Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu povodom nasilja koje je, prema navodima iz krivične prijave, pretrpkela od supruga Luke Lazukića, koji je saslušan prije nje.

Nataša Bekvalac / 24sata.info

Bekvalac je ispitana u svojstvu oštećene, a u tužilaštvo je došlo u pratnji tri punomoćnika - advokata.



Saslušanje Lazukića, koji je za svoju odbranu angažovao pet advokata, trajalo je sat vremena i 40 minuta.



On u svom iskazu nije negirao da je sukoba između njega i Nataše bilo u noći između 13. i 14. aprila, ali je negirao da ju je tukao i šutirao.



Nakon Nataše Bekvalac tužilaštvo je ispitalo i bebi siterku njihovog zajedničkog djeteta.



Povodom krivične prijave koju je suprug podnio protiv Nataše Bekvalac zbog lažnog prijavljivanja, saslušanja će biti naknadno zakazana.



Lazukić se tereti za krivično djelo nasilje u porodici, jer je supruzi nanio lake tjelesne povrede.



Njemu je Prvi osnovni sud u Beogradu 16. aprila izrekao mjeru udaljenja iz stana do 30 dana i zabranu prilaska i komunikacije sa suprugom, zbog sumnje da ju je tukao u noći između 13. i 14. aprila.



Lazukić je to porekao u izjavama medijima i tvrdio da je supruga napala njega.



Pored prijave protiv Nataše za lažno prijavljivanje, on je podnio i krivičnu prijavu protiv njenog oca Dragoslava Bekvalca zbog krivičnog djela nasilje u porodici.



Takođe, podnio je u zahtjev policiji za odredivanje zaštite, tužbu za razvod braka, kao i zahtjev Centru za socijalni rad da mu omogući viđanje kćerke koju je Nataša rodila 28. februara.



Njegovi advokati su saopštili da je Lazukić pokrenuo i niz postupaka protiv medija koji su ga predstavili kao nasilnika, a što on poriče.





(24sata.info)