U Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu danas je saslušan Luka Lazukić, suprug pejvačice Nataša Bekvalac povodom krivične prijave policije, kojom se tereti za porodično nasilje nad suprugom.

Saslušanje Lazukića, koji je u tužilaštvo došao u pratnji pet advokata, trajalo je sat vremena i 40 minuta.



On u svom iskazu nije negirao da je sukoba između njega i Nataše bilo u noći između 13. I 14. aprila, ali je negirao da ju je tukao i šutirao.



U toku je saslušanje Nataše Brkvalac koja je u ovom slučaju oštećena i ima tri punomoćnika.



Nakon nje tužilaštvo će ispitati i bebisiterku njihovog zajedničkog djeteta koje je rođeno 28. februara.



Povodom krivične prijave koju je suprug podneo protiv Nataše Bekvalac zbog lažnog prijavljivanja, saslušanja će biti naknadno zakazana.



Lazukić se tereti za krivično djelo nasilje u porodici, jer je supruzi nanio lake tjelesne povrede.



Njemu je Prvi osnovni sud u Beogradu 16. aprila izrekao mjeru udaljenja iz stana do 30 dana i zabranu prilaska i komunikacije sa suprugom, zbog sumnje da ju je tukao u noći između 13. i 14. aprila.



Lazukić je to porekao u izjavama medijima i tvrdio da je supruga napala njega.



Pored prijave protiv Nataše za lažno prijavljivanje, on je podnio i krivičnu prijavu protiv njenog oca Dragoslava Bekvalca zbog krivičnog djela nasilje u porodici.



Takođe, podnio je i zahtjev policiji za određivanje zaštite, tužbu za razvod braka, kao i zahtjev Centru za socijalni rad da mu omogući viđanje ćerke koju je Nataša rodila 28. februara.



Njegovi advokati su saopštili da je Lazukić pokrenuo i niz postupaka protiv medija koji su ga predstavili kao nasilnika, a što on poriče.





