Za novu filmsku ulogu morala se udebljati čak 23 kilograma kako bi utjelovila majku troje djece u komediji 'Tully'. Iako je u tome uspjela, Charlize Theron sada priznaje da je upala u depresiju zbog nakupljenih kilograma i nezdravog načina života

U filmu 'Tully', koji će premijeru doživjeti za mjesec dana, glavnu ulogu tumači Charlize Theron. Jedan od uvjeta za dobivanje uloge bio je i dodatnih 23 kilograma koje je lijepa glumica morala dobiti prije snimanja.



Da bi u tome uspjela, Charlize se hranila nezdravo i jela u kasnim noćnim satima, a sada je otvoreno priznala kako se osjećala zbog toga.





'Željela sam se u potpunosti poistovjetiti s ulogom i tako se približiti svome liku. Bio je to velik šok za mene. Suočila sam se s velikom depresijom koju nisam mogla sakriti. Prvi put u životu jela sam takvu hranu, a šećera sam unosila previše. Sve to nije me baš veselilo', kazala je Theron te dodala kako su joj na setu pripremali obroke, a kraj kreveta bi ju uvečer dočekala tjestenina sa sirom.



Za doručak je pak jela u fast food restoranima. Njezin odabir bili su uglavnom burgeri, a potom shake od vanilije, čokolade ili jagode.



'Prva tri tjedna su uvijek najzanimljivija. Bila sam kao malo dijete pušteno u slastičarnicu. No kad prođe početni entuzijazam, više nije zabavno. Prođe te volja za tolikim jelom i slatkišima. Sjećam se čak da sam navijala alarm u noći kako bih i tada nešto pojela', opisala je 42-godišnjakinja koju inače gledatelji pamte po senzacionalnoj liniji i fit figuri. Upravo zato ova će uloga biti još zanimljivija svim obožavateljima, piše Tportal.



Američka glumica prisjetila se kako su njezina djeca reagirala kada se udebljala, kazavši kako su mislili da je ponovno trudna.



No prava depresija uslijedila je kada je nakon završetka snimanja krenula skidati nakupljene kilograme. Trebalo joj je godinu i pol da se vrati na svoju prijašnju kilažu i bilo je to, kako kaže, kao u paklu.



'Bila sam zabrinuta. Nisam baš pet dana nakupljala kilograme, već je to trajalo mnogo duže. Znate, žensko tijelo nije jednako u 27. i 43. godini. Zato sam se cijelo vrijeme konzultirala s liječnikom', zaključila je Theron, koju danas ponovno gledamo u senzacionalnom izdanju.

