Nataša Bekvalac od subote preživljava pravu agoniju, ali je odlučna u jednoj stvari - da se po hitnom postupku razvede od Luke Lazukića. Ona se svakodnevno konsultira s timom advokata o sljedećem potezu.

Nataša Bekvalac

Brine o djetetu



- Kada je otišla u Urgentni centar, a zatim i prijavila policiji supruga Luku Lazukića za nasilje u porodici, Nataša je odmah pozvala i svoj advokatski tim. Podnijela je krivičnu prijavu za nasilje, a tražila je i hitan razvod braka. Ona je jučer podnijela tužbu kojom će se njihov brak poništiti. U razgovoru s advokatom rekla je da je ništa ne zanima, da želi puno starateljstvo nad kćerkom Katjom koju je dobila u braku s Lukom. Kada ju je advokat pitao koju visinu alimentacije da upiše u dokumente, ona je poručila da je novac ne interesira i da upiše minimalnu zakonsku alimentaciju. Iako je advokat pokušao da je ubijedi da traži više novca, ona je to odbila uz poruku da je samo zanima dijete - kaže za "Blic" izvor koji je dobro upućen u cijelu priču.



I dok je "Blic" došao u posjed fotografija na kojima se vide modrice na Natašinom tijelu nastale kada ju je suprug tukao u stanu na Dedinju, Luka Lazukić i dalje tvrdi da suprugu nije ni pipnuo.



- Napad je bio na mene. Prvo agresivno buđenje, a potom i verbalni napad. Fizički me je napala, udarajući me po tijelu. A ja sam je tada sklonio i pokušao da pričam s njom - tvrdio je Lazukić, i dodao da je suprugu navodno „samo pomjerio od sebe“ da ne bi došlo do fizičkog sukoba jer je bilo verbalnog.



Lazukić čak navodi da je on povrijeđen u navodnom napadu Nataše Bekvalac, ali povrede nije želio pokazati javnosti.



- Ne možete da vidite, ima ko će da ih gleda. Ja sam oko 9.45 ujutru poljubio svoju suprugu i kćerku i izašao iz stana. Ona tada nije imala povrede - rekao je Lazukić.







Na pitanje kako je to moguće kada je već u 10 sati Bekvalac sva u modricama bila u Urgentnom centru, Lazukić je rekao da je "ona otišla poslije toga, koliko vidim".



- Po mom izlasku iz kuće očigledno. Što se tiče podliva na rukama i nogama, ona je išla na masaže protiv celulita - rekao je Lazukić.



Kada su novinari predočili fotografije Lazukiću, na kojima Nataša Bekvalac ima podlive na rukama gdje nema celulita, a poslije kratke pauze, Lazukić je rekao da ne zna kako su te modrice nastale.



Na pitanje da li aludira na to da je Nataša sama sebi nanijela povrede, Lazukić je hladnokrvno rekao:



- Zašto je to nemoguće? Ja nisam kriv, neka sud odluči. Naravno da ću se boriti za istinu. Ne samo svoju već za istinu svih muškaraca koji su ovo pretrpjeli od nje i koje radi po šablonu, prenosi Blic.



Lazukić se pere



Na naše pitanje koliko je vjerovatno da žena s manje od 60 kilograma može fizički napadati sve svoje mladiće i muževe, Lazukić tvrdi:



- Ta žena je spremna na sve. Može li samu sebe udariti, može li sebi nanijeti povrede? Da li joj neko drugi može to uraditi zbog svega? Ja sam bio u stanu svojih roditelja jer sam došao po svoje dijete koje je spavalo tu, pa da idemo na salaš. Tada saznajem sve iz medija, u šoku sam dva dana.



(24sata.info)