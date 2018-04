Nataša Bekvalac čvrsto je riješila da prekine svaki kontakt sa suprugom Lukom Lazukićem i da pravdu što prije potraži na sudu.

Foto: Blic.rs

Pjevačica, koja je podnijela zahtjev za razvod sedmomjesečnog braka zbog porodičnog nasilja, tražit će potpuno starateljstvo nad njihovom jednoipomjesečnom kćerkom Katjom.



Od suda će zahtijevati i da Lazukiću zabrani da viđa njihovu kćerku do njenog punoljetstva.



- Nataša je izgubila povjerenje u Luku i više ne želi da rizikuje da je povrijedi na bilo koji način. Poslije svega što se dogodilo u subotu ujutru, ona ga se plaši i ne želi da dijete raste uz njega. Njoj je najvažnije da ima apsolutno starateljstvo nad kćerkom. Zbog toga insistira na tome da njeni advokati na sudu zastupaju tezu da je on nepodoban za obavljanje roditeljske dužnosti. Insistirat će na tome da on dijete može da vidi tek kada napuni 18 godina. Tačnije, Katja će tada, kao punoljetna osoba, moći da odluči hoće li biti u kontaktu s ocem ili ne - kaže naš izvor blizak Nataši.



Također dodaje da njena borba tek predstoji.



- Njeno je da zahtijeva, ali to ne mora da znači da će biti tako. Sud će odrediti da li će Luka viđati dijete ili ne, a očekujemo da on neće sjediti skrštenih ruku. Nataša je spremna da se bori, kako za dijete tako i za imovinu, jer ima dokaze da s Lukom tokom braka ništa nije stvorila. Ona ima podršku svoje porodice, a sestre su sve vrijeme uz nju - dodaje izvor.



Inače, Nataša i Luka, kojeg optužuje da ju je prebio pred bebom, mogli bi prvi put od incidenta i izricanja mjere zabrane prilaska da se sretnu u utorak pošto je u Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu za 24. april zakazano njihovo saslušanje.



Iskaz u tužilaštvu će dati i dadilja, koja je jedini svjedok onoga što se dogodilo u Natašinom stanu.



''Blic'' je danas, kako su naveli u svom tekstu, objavio ekskluzivne fotografije na kojima se vide tragovi nasilja na pjevačicinom licu.





(Blic.rs)