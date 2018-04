Pjevač Aca Lukas obratio se javnosti otvorenim pismom povodom slučaja "Bekvalac" i odluke suda da nasilnika Luku Lazukića koji se sumnjiči da je pretukao suprugu natašu Bekvalac pusti da se brani sa slobode.

Aca Lukas / 24sata.info

Pismo Ace Lukasa prenosimo u cjelosti:



Kada se desio slučaj sa mnom, za koji svi vrlo dobro znaju i za koji ja i sada i uvek tvrdim pred bogom da pipnuo nisam svoju suprugu, nego da sam klasično namešten, dakle kada se to desilo i kada sam ja u policiji davao izjavu, rečeno mi je doslovce: iz Trećeg tužilaštva je dat nalog i insistira se da Aca Lukas, Aleksandar Vuksanović, mora da dobije pritvor 30 dana i da ide u CZ!



Pitam tužilaštvo i sudije i sve predsednike sudova i sve pravnike u ovoj zemlji: koja je razlika između mene i Luke Lazukića, supruga Nataše Bekvalac, pa je on pušten da se brani sa slobode, a ja sam morao da priznam krivicu koju nemam, jer to je bila jedina mogućnost da ne idem direktno u pritvor Centralnog zatvora!



Razlike, doduše, ima! Njegova supruga ima vidljive povrede, a moja nije imala ništa, čak je i različite iskaze davala i skoro pa evidentno je bilo da sam ja nevin, što bih tokom suđenja i dokazao! Ali krivicu sam bio prinuđen da priznam, jer mi je jedina alternativa bila Centralni zatvor!



Zašto Lazukić nije u pritvoru, nego je pušten da se brani sa slobode?! Da li sam ja drugačiji, da li za mene važe drugi zakoni?! Da li iko misli da ću ja dozvoliti da me iko diskriminiše na ovaj način! Javno postavljam pitanje gospodi iz Trećeg tužilaštva i obećavam im da se na ovome neću zaustaviti: ko je izdao nalog u Tužilaštvu, bolje reci naređenje, da ja moram po svaku cijenu da idem u pritvor! Imam saznanja da su vršili pritisak i na policiju!



I zašto onda i Luka Lazukić sada nije u pritvoru ili već osuđen kao ja?!!! Pitam sve političke činioce u ovoj zemlji: Da li postoje ljudi za koje je zakon oštriji i oni za koje je malo manje oštar! Pitam vlast u ovoj zemlji: Hoćete li dozvoliti da u Tužilaštvu sede ljudi koji određuju zakonske mere ne po zakonu, nego po ličnim animozitetima i dopadanjima! Obećavam da ću ovo isterati na čistinu!



Ovo je sramota, ovo je čista diskriminacija! Budite sigurni da ću se boriti do kraja da saznam na kojoj osnovi sam ja ovako brutalno diskriminisan! Gospodo iz Treceg tužilaštva!!!”, napisao je Lukas.



Podsjetimo, Nataša Bekvalac je u nedjelju prijavila supruga Luku Lazukića da je prethodne noći fizički nasrnuo na nju i nanio joj tjelesne povrede.





(NN)