Edita Aradinović do skoro je bila frontmen grupe “Ministarke” a onda je javnost iznenadila viješću da napušta grupu. Tom prilikom javnosti se obratila putem društvenih mreža, a nakon toga su krenule da kruže priče kako će zbog ugovora imati mnoge poteškoće.

Edita Aradinović / 24sata.info

Edita je gostujući u “Jutarnjem programu” kod Jovane Joksimović i Srđana Predojevića ispričala zbog čega je došlo do prekida saradnje sa bendom čiji član je bila godinama.



– Imali smo lijepu i zdravu saradnju i mislim da ne bi bilo lijepo da ja sada iznosim neke poslovne detalje. Nisam više dio “Ministarki”, ali prosto i oni su shvatili da ja imam neki svoj cilj i viziju u svojoj glavi kako bi to trebalo da izgleda – rekla je ona, a pritom se osvrnula na priče da tvorci “Ministarki” tvrde da ona nema prava na samostalnu karijeru.



– Ja sam samo čitala o tome. Nisam do sada nikoga čula da je nešto rekao i ne želim da vjerujem da su nešto tako izjavili. U svakom slučaju naši advokati sada pregovaraju o tome. Malo mi je ružno da iznosim javno o čemu smo razgovarali – rekla je ona.



Ona je dodala da ne isključuje mogućnost da će sa producentima nastaviti saradnju, prenosi expresstabloid.ba.



– U grupi više nisam, ali sa producentima sarađujem, jer su oni hitmejkeri i oni su me napravili, ali u “Ministarkama” više ne vidim sebe i oni to znaju, a da li ćemo mi nastaviti saradnju po pitanju moje solo karijere, vidjećemo – rekla je Edita Aradinović.



(24sata.info)