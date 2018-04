T. C.

Trebevićka žičara otvorena je 6. aprila nakon 26 godina. To je, očekivano, oduševilo Sarajlije, ali i građane iz drugih dijelova BiH, kao i turiste, koji su jedva čekali da se provozaju. Uzbuđenju i radosti svjedoče i dugi redovi za vožnju, kako na dan otvaranja, tako i tokom vikenda. No, ima i onih koji ne dijele to oduševljenje, a jedna od takvih je i influenserka Hana Hadžiavdagić.

Foto: Instagram