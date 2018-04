Priscilla Presley, bivša supruga Elvisa Presleyja, tvrdi da je kralj 'rocka' svjesno sebi oduzeo život i da se kobno predoziranje nije dogodilo slučajno.

- Znao je šta radi, vjerujte mi - rekla je Priscilla uoči premijere novog dokumentarnog filma o životu kralja rock and rolla.



- On je dobro znao šta radi i logična su pitanja ljudi: 'Zašto ništa niste poduzeli'? Međutim, to nije istina. Puno puta smo ga pokušali odgovoriti od droga i moliti da dođe k sebi. Ali, znate gdje je bio problem? On je Elvis, njemu niko nije mogao govoriti što da radi – kazala je Priscilla.



Šokantne tvrdnje da je Elvis počinio samoubistvo došle su četiri mjeseca nakon što su otkrivena dva oproštajna pisma koje je navodno napisao sami Elvis.



- Život mi se gadi i već sam pomalo umoran. Trebam jako, jako dugi odmor - napisao je navodno Elvis svom menadžeru Joeu Espositu.



I njegov polubrat Stanley tvrdi da se Elvis namjerno predozirao, kazavši kako mu je sasvim jasno da je Elvisu samoubistvo bilo na pameti.



Kralj 'rocka' i Priscilla vjenčali su se 1967., a razveli 1973. godine. Muzičar je preminuo 1977. godine u 42 godini života.

