Dragana otkriva da ne živi glamurozno i raskošno kao što svi misle, te da je njen dan poput dana ostalih ljudi. Ona dodaje da je ponosna na to kako su ona i suprug Toni vaspitali djecu, te da kćerki i sinu nije bitna njena popularnost.

Arhiv / 24sata.info

– Ako ste očekivali odgovor ispunjen glamurom i raskoši, bojim se da ću vas razočarati (smijeh). Nisam pretjerani ranoranilac, jer vrlo često ostajem budna do kasno u noć, ali prvo što uradim kada ustanem jeste da popijem jutarnju nes kafu, provjeravam poruke i mejlove na telefonu, pregledam vijesti. Prije nego što legnem, trudim se da pročitam neko zanimljivo štivo ili da pogledam kvalitetnu emisiju na televiziji. Sve ovo, naravno, važi isključivo za dane koje Toni i djeca imaju ispunjene svojim obavezama.



Toni i ja smo se trudili od prvog dana da Manuela i Marko rastu okruženi roditeljskom ljubavlju i da ih naš posao nimalo ne optereti. U kući smo mi mama i tata, a ne uspješni biznismen i estradna zvijezda. Baš zbog ovoga, kao i zbog činjenice da su rasli u Beču gdje ne postoji taj medijski pritisak, oni su potpuno svjesni ko smo i šta smo mi u svom poslu, ali to nimalo ne utiče na njihov život. Zbog toga sam presretna i ponosna na to kakve smo divne, pametne mlade ljude vaspitali.



(express tabloid)