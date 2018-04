Njihova ljubavna priča započela je u zimu 2016. godine, kada ih je upoznao zajednički prijatelj u Londonu. Kliknuli su već nakon nekoliko minuta razgovora, a sve ostalo ušlo je povijest. Američka glumica uspjela je u svega godinu dana toliko očarati princa Harryja, koji je do tada vješto izbjegavao brak, duge veze i romantiku, da ju je u kratkom roku i zaprosio

Foto: 24sata.info

Za šest sedmica sve oči svijeta bit će uperene u kraljevsko vjenčanje u dvorcu Windsor, kada će se Meghan Markle i princ Harry zakleti jedno drugome na vječnu ljubav. Vjenčanje britanskog prijestolonasljednika mnogi su dugo iščekivali, no on je tek u američkoj glumici pronašao sve što je tražio.



Isplatilo se toliko čekati, reakcija je mnogih nakon što vide koliko ljubavi isijava iz ovo dvoje ljudi. Poslije brojnih veza i odnosa u kojima je ili bio povrijeđen ili on povrijedio druge, Harry je napokon pronašao ravnopravnu partnericu, dostojnu ulaska u najmoćniju kraljevsku porodicu svijeta.



Nakon smrti princeze Diane, Harry je u javnosti stekao ugled kraljevskog pobunjenika kojem je glavna okupacija bila zabava, partijanje, punjenje tabloida, ali i sramoćenje porodice.



U jednom trenutku čak je izjavio kako bi rado napustio svoju titulu, ali i kraljevstvo.

'Osjećao sam veliku potrebu da izađem iz svega toga, ali na koncu sam ipak odlučio ostati i uživjeti se u ulogu. Jednostavno nisam želio biti u poziciji u kojoj sam se našao, ali naposljetku sam izvukao glavu iz pijeska, počeo slušati ljude oko sebe i odlučio svoju ulogu koristiti za dobrobit drugih', rekao je u jednom intervjuu 33-godišnjak.



Kako su prolazile godine, većina njegova društva već je bila u braku i zasnovala porodicu. Tada je i sam princ shvatio da je vrijeme da se uozbilji. Počeo je aktivnije sudjelovati u kraljevskim angažmanima i držati do stoljetne tradicije koja se poštuje u njegovoj porodici.



Meghan je upoznao u pravom trenutku, kada je bio spreman za ozbiljnu vezu, a to su dokazali i kada su nakon samo nekoliko mjeseci veze objavili zaruke.



Osim što se i sam promijenio, veliku ulogu u svemu je igrao karakter 36-godišnje Meghan koja se pokazala idealnom za njega. Harryjeve bivše djevojke Chelsy Davy i Cressida Bonas teško su se nosile s medijskim pritiskom koji donose njegova titula i status, no lijepa brineta zbog glumačke karijere u Hollywoodu itekako je navikla na takve stvari.



Čvrst i odvažan stav, jasna vizija za budućnost te plemenitost, osobine su koje su Harryju bile dovoljne da shvati kako će Meghan biti njegova buduća supruga.



'Ona je definitivno ta koja nosi hlače u vezi. Jaka je, odvažna i ima ideje o budućnosti. Meghan će biti njegova snaga i pomoći mu da do kraja odredi svoju ulogu i odnosi se u javnosti onako kako nije mogao prije', kazao je jedan od stručnjaka koji definira odnose kraljevskih parova.



Osim što ga je ponovno povezala s porodicom i tradicijom, Meghan i u drugim stvarima pozitivno utječe na crvenokosog zavodnika. Zbog nje je ostavio cigarete i počeo redovno trenirati, pripazio je i na modni izričaj, a počeo je i javno i otvoreno iskazivati emocije.



Ukratko, ljubav je od crne ovce porodice, buntovnika i odbjeglog princa učinila čudo. Isplatilo se čekati onu pravu!

(24sata.info / Tportal)