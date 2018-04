Poznato je da kraljevske porodice ne žive poput običnih smrtnika. Osim što žive u, mnogima nezamislivom, luksuzu, moraju govoriti na drugi način.

Socijalna antropologinja Kate Fox za "Mirror" je objasnila rječnik britanske kraljevske porodice i otkrila koje riječi im nije dopušteno koristiti.



1. Pardon



Pardon bi trebao biti najpristojniji način da nekom date do znanja da ga niste čuli, no ispostavilo se da to nije tako.



Umjesto toga, trebali biste reći "oprostite?" ili čak "oprostite, što?". Ili se možete jednostavno pretvarati da ste čuli, kimnuti i nasmiješiti se.



2. Toalet



Iako je riječ toalet pristojnija verzija zahoda ili WC-a, no ovu riječ kraljevska porodica izbjegava navodno zato što je francuskog porijekla.



3. Parfem



Ako žele pohvaliti kako neko miriše, umjesto riječi parfem, trebaju reći: "Sviđa mi se vaš miris."



4. Salon



Bakingamska palača ima mnogo soba, ali nijedna od njih nije salon ili dnevna soba. Umjesto toga, koristi se soba za primanje ili soba za sjedenje.



5. Otmjen



Prvo pravilo otmjenosti je da nikad sami sebe ne zovete tako. Umjesto toga, sugerira Kate, koristi se riječ pametan.







(24sata.info)