Poznata glumica Jessica Alba trenutno snima pilot televizijsku seriju u Los Angelesu koja je zasnovana na popularnom filmskom serijalu “Bad Boys”. U ovoj seriji zgodna glumica će igrati policajku Nancy McKennu koja će biti u lovu na preprodavače droge.

Jessica Alba / 24sata.info

Na snimanju serije zgodna je glumica snimljena u jednostavnoj modnoj kombinaciji sastavljenoj od pantalona, dugog džempera i čizama. Tačnije, odabrala je model pantalona visokog struka s efektom steznika, koji vizuelno stanjuje struk i bokove. Ovaj jednostavan otfit bio je dovoljan da Jessica pokaže zavidnu figuru samo tri mjeseca nakon porođaja.



Naime, Jessica Alba rodila je svoje treće dijete sina Hayesa zadnjeg dana 2017. godine. Da bi se vratila u top formu, ali i bila spremna za naporna snimanja, Jessica je naporno vježbala i do tri puta u teretani o čemu je javno progovorila u svojim postovima na Instagramu. Do fit figure Jessica je došla i jedući hranu sastavljenu od bjelančevina, zdravih masnoća, vlakana i zelenog povrća.



No, na odmet nikad nisu ni odjevni komadi koji figuru čine vitkijom.



(Azra)