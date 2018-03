Autorica najvećih hitova, koja se na klinici u Njemačkoj liječi od opake bolesti, požalila se prijateljici da joj je veoma teško, ali da se bori zbog svog Laće, koji joj ne bi oprostio ako bi poklekla

Arhiv / 24sata.info

Marina Tucaković hrabro se bori s opakom bolešću samo zbog sina Milana Laće Radulovića. Da nema njega, kaže da bi se odavno predala .

Poslije operacije na Institutu za onkologiju, autorica najvećih hitova u regionu otputovala je s porodicom u Njemačku kako bi se liječila autoimunim terapijama. Iako se osjeća loše i izmučeno, Marina ne posustaje. Ima samo jedan cilj - da usreći Laću, koji joj ne bi oprostio da se preda. Iako se jedva kreće i govori, ona se izjadala jednoj bliskoj prijateljici i saradnici.



Pevačica (ime i prezime poznato redakciji) je otkrila šta joj je Tucakovićeva rekla kada su nedavno razgovarale.



Dobri ljudi postoje



"Najradije bih umrla, ali moram da živim zbog sina. Ja ionako godinama mučno živim. To mi je nedavno rekla. Uprkos svemu, ona je toliko jaka da joj se divim. Takvog borca još nisam srela. Hrabro se nosi sa crnom sudbinom, otkad joj je preminuo stariji sin Miloš. Samo ona razumije kroz kakav bol prolazi već devet godina.



Odavno bi klonula da nema još jednog sina, koji joj je sve na svijetu. Za njega živi i zbog njega se i sad bori. Znam da će uspjeti u tome! Pobijedila je najteži gubitak, pobijediće i bolest. Svi brinu o njoj i molimo se da uspije u liječenju", rekla je za Kurir pjevačica, koja je insistirala da ostane anonimna.



Tucakovićeva je, uprkos bolesti, i dalje aktivna na društvenim mrežama.



"Ne zaboravljajte one koji vas se uvijek rado sjete", napisala je Marina na Instagramu prije tri dana, a potom je dodala:



"Dobri ljudi znaju da dobri ljudi postoje. Dobri ljudi uvijek pronađu jedni druge. Zato jer su dobri ljudi."



Marina je u januaru saznala da je bolesna, a ubrzo je operisana. Prije desetak dana otputovala je u Minhen, u pratnji supruga Aleksandra Fute Radulovića i sina Milana, koji su joj najveća podrška. Neposredno pred odlazak u Njemačku kratko je poručila:



"Optimista sam i očekujem dobre rezultate. Trudim se da budem vesela i da ne razmišljam pretjerano o svemu. Idem dalje, pa dokle stignem. Ne shvatam ovo tragično. Strašno je kad se to događa drugima, a kada se desi vama, nekako prihvatite i pustite da vas nagon za životom tjera dalje."



(24sata.info / Kurir)