Bubnjar Beatlesa Ringo Starr odlikovan je redom viteza za svoj doprinos muzici, prenose mediji. Starru, koji je na ceremoniju u Backinghamskoj palači došao u pratnji supruge Barbare Bach, orden je uručio princ William.

Ringo Starr / 24sata.info

"To mi puno znači jer je to priznanje za sve ono što sam napravio. Bilo mi je iznimno drago primiti odlikovanje", kazao je Starr, dodavši da je bio nervozan tokom ceremonije te da su mu nedostajale kolege iz benda.



Istaknuo je kako će orden nositi svaki dan za vrijeme doručka.



Ringo Starr bio je bubnjar u Beatlesima od 1962. do 1970. godine.



Pjevao je u brojnim poznatim pjesmama Beatlesa poput 'Yellow Submarine' i 'With a Little Help From My Friends', a napisao je pjesme 'Don't Pass Me By' i 'Octopus Garden'.



(FENA)