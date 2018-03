Proslavljeni sarajevski muzičar Dino Merlin s velikim ambicijama uključuje se u turistički biznis koji je definitivno najpropulzivnija djelatnost poslijeratnog Sarajeva.

U saradnji sa svojim dugogodišnjim menadžerom Asimom Kraljićem, s kojim ga osim estrade povezuje i činjenica da su oženili dvije sestre, kupio je ruševnu zgradu „Higijene“ u centru Sarajeva, u ulici Josipa Štadlera, na čijim temeljima planira izgraditi hotel. Riječ je o vrlo atraktivnoj lokaciji u strogom centru Sarajeva, ali sklonjenoj od gradske buke.



To nije prva Merlinova investicija u nekretnine, no jeste do sada najveća. Prema najgrubljim procjenama, izgradnja hotela Merlina i njegovog badžu Asima koštat će ne manje od deset miliona KM. Hotel će se naime graditi na površini od oko 1.300 kvadratnih metara u tlocrtu, spratnosti 3+6. Hotel će naime imati tri podzemne etaže namijenjene za auto-parking i najmanje šest nadzemnih etaža za apartmane i ugostiteljstvo.



Prema informacijama „Slobodne Bosne“, izgradnja hotela počet će za koji mjesec, čim poslovni dvojac Dervišhalidović-Kraljić prikupi potrebne urbanističke i građevinske dozvole.



Hotel će najvjerovatnije voditi mlađi brat Asima Kraljića, koji je već pokazao zavidne menadžerske sposobnosti kod razvoja lanca ugostiteljskih objekata u Sarajevu pod nazivom “Slatko i Slano” u suvlasništvu Dine Merlina i Asima Kraljića.



