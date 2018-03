Melina, supruga Harisa Džinovića, niže uspjeh za uspjehom.

Kad ste jedna od najdražih dizajnerica zvijezdama poput Sharon Stone i Jennifer Lopez, znate da ste uspjeli. A upravo se to ostvarilo Melini, supruzi slavnog pjevača Harisa Džinovića. Njezine haljine nose i Mariah Carey, Sofija Vergara i Britney Spears.



''J.Lo nam je za brend izuzetno važna. Odmah nakon Sharon Stone počela je nositi moje modele. Uz njih dvije vežem početak inozemnog posla. Mislim da tu ima 40 zvijezda A liste'', otkrila je Melina Džinović.



Kaže kako su joj se u životu često dogodile slučajnosti koje je znala pametno iskoristiti. Sve je počelo telefonskim pozivom glumačke dive Sharon Stone.



''Šest mjeseci sam provela ublačeći samo nju i putujući s njom. To mi je bilo drago i bitno privatno. Ona je fascinantna žena. Iz tog posla je nastalo prijateljstvo'', govori Melina čije haljine nose i Mariah Carey, Britney Spears, Paris Hilton, Sofia Vergara i mnoge druge.



Melina bi rado odjenula Cindy Crawford jer je ona njezinu suprugu najljepša žena na svijetu. Sve poslovne odluke donose zajedno, a osim što je iznimno ponosan na njezin poslovni uspjeh, ona iskreno priznaje kako joj je upravo on omogućio da živi ugodan život, poput onog iz bajke.



Ono što se ne zna jest to da je suprug velika pokretačka snaga, ja nisam bila toliki vizionar kad sam dobila neke prilike. Nisam se usudila to iskoristiti, on je to htio, i poslovne odluke su njegove tako da odluke koje sam ja htjela donijeti bile su loše, a one koje je on htio pokazale su se ispravne'', otkriva Melina svoju tajnu uspjeha.



Svoj brak naziva savršenim jer, bez obzira na posao, obitelj joj je na prvom mjestu. Tajna skladnog braka jest u tome, kaže, što nemaju tajni.



Melina svoje haljine prodaje u Brazilu, Americi, Njemačkoj, Španjolskoj, Azerbajdžanu, Kataru, Kuvajtu, Trinidadu i Tobagu te Istanbulu. Iako je razlika u godinama između Harisa i nje 30 godina, savršeno se nadopunjuju, i poslovno i privatno, pa vjerujemo da oboje žive svoj san.



Što je još otkrila Melina, pogledajte u video prilogu

(24SATA.INFO / Dnevnik.hr)