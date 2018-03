Edin Osmić, poznatiji kao Edo Maajka, nerijetko je u prozivan u medijima zbog oštrih tekstova kojima opisuje društveno-ekonomsku situaciju u svojoj zemlji, ali i regionu. Popularni muzičar je zbog stavova koje je nerijetko javno iznosio, bio nazivan raznim pogrdnim imenima, ali on ističe da svoj stil neće mijenjati.

Edo Maajka / 24sata.info

Na albumu "Štrajk mozga" je prisutan veliki spektar tema kojima se pozabavio, od politike do ljubavi.



- Nisam baš toliko upućen u političke situacije, uopće to više ne pratim. Postoji vječno jedan te isti problem, ovdje je problem isti zadnjih 20 godina, a to je nacionalizam i ljudsko pristajanje na funkcioniranje po principu nacije i religije. Dok god svi kao zajednica budemo pristajali na taj način života, neće nam biti bolje - kazao je Edo Maajka za "Bummagazin".



Na pitanje je li se umorio od angažiranih tekstova u svojim pjesmama, Edo kaže kako on želi biti na sasvim drugoj strani.



- I svojim pjesmama i svojim djelovanjem i postojanjem, želim da budem druga strana te neke vage. Na jednoj strani su nacionalizam i predrasude i sve to, a ja jednostavno želim da guram onu drugu stranu. Zadovoljan sam što to bar pokušavam, nebitno mi je da li šira masa misli da uspijevam, bitno je da ja to radim, jer sada je bitnije nego ikada dati potporu ljudima koji se odupiru nacionalizmu i primitivizmu.



Popularni reper nastupa širom regiona te se osvrće na nacionalizam među mladima.



- Danas je znanje sramota, imam takav neki osjećaj. Što si gluplji i što više mrziš i osuđuješ to si bolje prihvaćen. Savršeno je za nacionaliste i prodavanje ideologije zatvaranja i mržnje - smatra Osmić i osvrće se na svoje pjesme o ratu zbog kojih su ga nazivali svakakvim imenima, i ustašom i balijom, ali on je nastupao i u Srbiji.



- Nazivali su mene i četnikom, i komunistom i nema kako nisu, a ja sam samo glavonja. Nikad nisam bio nacionalista koji mrzi Srbiju i imam dosta fanova tamo - izjavio je Edo Maajka za "Bummagazin".





(24sata.info)