Ukoliko žena odluči da ima seksualne odnose kako bi napredovala u karijeri, takav čin ne predstavlja silovanje, izjavio je advokat holivudskog producenta Harveya Weinsteina u intervjuu londonskom Timesu.

"Ako žena odluči da su joj potrebni seksualni odnosi s nekim holivudskim producentom kako bi napredovala u karijeri, a to istovremeno smatra odvratnim, to onda ne može da predstavlja silovanje", rekao je advokat Benjanim Brafman.



"Ako ste dobrovoljno donijeli odluku da ste spremni za nešto što lično smatrate odbojnim, a u cilju napretka u karijeri, to onda nije zločin", dodao je Brafman navodeći da "karijeru preko kreveta nije izmislio Weinstein i da je prisutna u fimskoj industriji još prije njegovog rođenja".



Više od 100 žena od oktobra je optužilo Weinsteina za seksualno zlostavljanje, uznemiravanje i silovanje, djela navodno počinjena prije nekoliko godina ili decenija. Među tim ženama su poznate ličnosti kao Gwyneth Paltrow i Salma Hayek.



Nekoliko žrtava je podnelo krivičnu prijavu protiv holivudskog producenta, koji je meta istrage u Njujorku, Los Angelesu i Londonu. Protiv njega još zvanično podignuta optužnica niti su saopšteni detalji tih istraga.



Advokati producenta koji ima 65 godina, od početka tvrde da Weinstein nije imao, ukoliko ih je bilo, seksualne odnose bez prethodnog pristanka tih žena koje ga optužuju.



Brafman, poznati advokat koji je branio bivšeg generalnog direktora Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Dominiqa Stross-Kana u slučaju silovanja sobarice u njujoršku hotelu, rekao je da Weinsteinovo ponašanje nije "besprekorno, ali nije ni kriminalno", prenosi Beta.



"Na kraju će se ispostaviti da je Harvey Weinstein promovisao više žena za ključne filmske uloge od bilo kojeg drugog producenta", dodao je advokat.

Američka Akamedija filmskih umjetnosti i nauka sutra će održati svečanu, 90. dodjelu Oskara, bez Weinsteina kojeg je zbog te afere isključila iz članstva.

