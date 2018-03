Na stotine građana širom Britanije pozvano je u dvorac Windsor 19. maja da prisustvuju vjenčanju princa Harryja i Meghan Markle, objavila je u petak Kensingtonska palata.

Palata navodi u saopćenju da unuk kraljice Elizabeth i njegova američka vjerenica žele da njihovo vjenčanje bude otvoreno za javnost tako da se i ona osjeti dijelom slavlja.



Par je pozvao 2.640 ljudi na teren dvorca Windsor kako bi posmatrali dolazak svatova u kapelu i procesiju u kočiji kada par napusti dvorac.



- Grupu će činiti do 1.200 članova javnosti iz svakog kraja Ujedinjenog Kraljevstva i imenovat će ih uredi devet regionalnih lordova - izjavio je portparol Kensingtonske palate.



- Par je tražio da ljudi budu izabrani iz širokog spektra klasnih i dobnih grupa, uključujući mlade ljude koji pokazuju snažno čelništvo, i one koji služe svojim zajednicama - kazao je portparol.



Također će biti pozvano 200 ljudi iz brojnih humanitarnih grupa i organizacija s kojima su princ Harry i Markle blisko povezani.



Stotinu učenika iz dvije lokalne škole, koje imaju snažnu naklonost prema kraljevskoj porodici, također će biti pozvani.



Više od 600 članova osoblja dvorca Winsdor, skupa s 530 članova kraljevske kuće i kraljevskog imanja činit će ostatak zvanica.



- To vjenčanje, poput svakog vjenčanja, bit će trenutak zabave i radosti koje će odražavati karaktere i vrijednosti mlade i mladoženje - dodaje palata.



Vjenčanje će biti jedno od najvećih kraljevskih dešavanja u Britaniji u posljednjim godinama i očekuje se da privuče hiljade ljudi iz svih dijelova svijeta koji će se svrstati duž rute svadbene povorke koja će se kretati ulicama Windsora, prenosi Xinhua.



