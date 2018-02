Razvod Emine Jahović danima je tema broj jedan u regionalnim medijim.

Emina Jahović / 24sata.info

Pop pjevačica i njen suprug, Mustafa Sandal donijeli su odluku da se raziđu nakon 10 godina braka. Kao razlog razvoda pominjao se Marko Mišković, bivši dečko Emine Jahović, a pjevačica je za "Alo!" demantovala navode da je u tajnoj vezi sa Markom.



Emina ističe da nju i njenu porodicu strašno pogađaju neistine koje se plasiraju o njoj. Na pitanje koga najviše pogađa njen razvod, Emina je rekla sljedeće:



- Moju porodicu, najviše mog brata, on je preuzeo tu očinsku ulogu. On se najviše sekira za te neke izmišljene gluposti. U principu jako nas pogađa. Moja majka ima skoro 70 godina i nije svejedno objasniti. Ona nikada nije mogla da shvati moj posao i posljedice. Mi se uvijek bavimo time, objašnjavmo joj. Kada neko piše to, treba da misli o svojoj majci - rekla je Emina u emisiji "Glamur".



(24sata.info)