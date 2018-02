Kylie Jenner rodila je djevojčicu. Dvadesetogodišnja reality zvijezda potvrdila je u nedjelju da su ona i zaručnik Travis Scott postali roditelji. Svoju trudnoću uprkos glasinama dosad nije željela potvrditi. Kako javlja E!, Kylie i Travis još nisu odlučili kako će nazvati bebu.

Foto: 24sata.info

"Moja predivna i zdrava djevojčica stigla je 1. februara te sam jedva dočekala da podijelim s vama ovaj blagoslov", poručila je Kylie.



Na YouTubeu je objavila 11-minutni video u trudnoći, na čijem se kraju vidi ručica i noga bebe.



Kylie je dodala da je njena odluka bila šutjeti o trudnoći te se zahvalila svojoj porodici i prijateljima što su poštovali njenu želju.



"Žao mi je što sam vas držala u mraku. Razumijem da sam vas vodila po svojim putovanjima, no trudnoća je jedna stvar koju nisam željela odraditi pred cijelim svijetom", napisala je.



"Trudnoća je bila predivno, osnažujuće iskustvo koje mi je promijenilo život i stvarno će mi nedostajati", dodala je.



Vijest da je Kylie trudna prvi je objavio portal TMZ krajem septembra. U to su vrijeme najmlađa sestra Kim Kardashian i njen dečko prijateljima govorili da očekuju bebu, a Travis je navodno svojim prijateljima rekao da će dobiti curicu.



Jedan izvor je ispričao da je 25-godišnji reper, s kojim je Kylie u vezi od aprila, rekao prijateljima da će mu se život promijeniti kad postane otac.



Glasnogovornici Caitlyn Jenner tad su potvrdili vijest, rekavši da joj je kći prije mjesec dana rekla da je trudna te da bi trebala roditi u februaru Ostatak porodice nastavio je izbjegavati javno odgovoriti na to pitanje.

