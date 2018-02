Dennis Edwards, vodeći vokal Motown banda, the Temptations, preminuo je u 74. godini.

Dennis Edwards / 24sata.info

Muzičar je preminuo u četvrtak u bolnici u Chicagu, izjavila je njegova supruga Brenda Edwards za novine St Louis Post-Dispatch. Njegovu smrt također je potvrdio Motown muzej na Twitteru.



Edwards, koji bi navršio 75. godina u subotu, preminuo je od komplikacija izazvanih meningitisom, saopćila je njegova supruga. On je živio u predgrađu St. Louisa i bio je u bolnici otkako mu je dijagnosticirana bolest u maju.



The Temptations, koji su bilo poznati ne samo po svom "Motown zvuku" , nego također zbog mješavine funk i disco muzike, također su postali slavni s hitovima kao što su "Papa Was A Rollin Stone," "Just My Imagination" i "Cloud Nine."



Edwards, osvajač Grammyja, napustio je grupu sredinoim 1970-ih godina ali se vratio u 1980.



U 1984. Edwards je pokrenuo solo karijeru i došao je na vrhove top lista s albumom "Do Not Look Any Further."



On je uvršten u Kuću slavnih Rock 'n' Rolla kao član Temptationsa u 1989. godini, prenosi dpa.





