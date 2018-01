Putovanje porodice Živojinović i Aleksandre Prijović nije prošlo bez trzavica. Iako se Lepa Brena i njena mlađa kolegica u javnosti super slažu, iza zatvorenih vrata je druga priča.

Lepa Brena / 24sata.info

Putešestvije od Istanbula, preko Tajlanda do Maldiva organizovali su Brena i Boba povodom godišnjice braka, a na put su poveli sinove i Filipovu djevojku Aleksandru. Sve je bilo u redu do trenutka kada je Aleksandra insistirala da idu na plažu koja je bila udaljena od hotela u kojem su odsjeli.



– Brena je zbog nastupa, nove pjesme i dokumentarca koji je snimljen o njoj bila umorna. Ovaj odmor je jedva čekala jer više nije mogla da izdrži, zato je željela da se kupa i odmara na najbližoj plaži, čak se nije ni sunčala već je uglavnom lješkarila u hladu i čitala knjigu.Svađa između nje i Prijovićke počela je bezazleno upravo zbog toga što je Aleksandra htjela da idu svi na plažu koja je bila udaljena i kada je to rekla Breni, ona je odbila. Prijovićeva je povišenim tonom rekla da ne želi Tajland da gleda iz hlada i da nema toliko godina da bi se ponašala kao penzioner, što je Brenu uvrijedilo. Skočila je i objasnila kolegici kako se ponaša. Svašta su rekle jedna drugoj. A kako je svađa odmicala, razlozi su bili sve žustriji. Brena se dotakla Filipove karijere i toga što je izgubio licencu menadžera u Americi, za šta krivi direktno Aleksandru koja ga, kako kaže, vuče po njenim nastupima. Brena je vikala da su ona i Boba uložili u izgradnju njegove karijere da bi je se on tako lako odrekao zbog ljubavi, krivila ju je što ga nije podržala da i on sačuva svoj posao – ističe naš izvor.



Izvor otkriva da tu nije bio kraj već da je svađa nastavljena oko statusa Prijovićeve na javnoj sceni i njenih nastupa.



– Taman kada su počele da se prepucavaju oko toga pod kakvim uslovima Aleksandra nastupa, kao i to koliko novca donosi, raspravu su prekinuli Filip i Boba. Njih dvojica su bili u bazenu, ali su im Viktor i Stefan, koji su sjedii u blizini, rekli da je nastao problem između Brene i Aleksandre, zbog čega su reagovali. Boba je održao lekciju objema i poručio im da su došli na odmor i da se zabavljaju, da je dogovor bio da svako radi šta hoće i da prestanu da se prepucavaju oko gluposti. Filip je u tim situacijama uglavnom bio suzdržan jer je u nebranom grožđu između dvije žene koje voli, jednu kao majku, dok sa drugom planira život. Međutim, ovog puta je povukao Aleksandru na stranu i rekao joj da se ponekad ugrize za jezik makar iz poštovanja što je Brena starija – kaže izvor.



Ova svađa nije uticala na ostatak putovanja bez obzira što su se njih dvije kasnije na Maldivima ignorisale. Tokom dana to nikome nije smetalo jer su uživali u kupanju, sunčanju i igranju tenisa dok se Brena držala po strani. Neprijatno je bilo tokom ručka ili večere kada su svi bili za istim stolom.Njihove svađu su Bobi, Filipu, Stefanu i Viktoru smiješne, ali ih ipak iznerviralo što se stvara tenzija.



Kako saznajemo, Brena je u Bangkoku provela čitav jedan dan u ordinaciji poznatog tamošnjeg doktora i kozmetičara, gdje su joj radili nekoliko tretmana za lice, prenosi Express.



– Ona je unaprijed zakazala termin da kada bude u Bangkoku ode na tretmane koji su jako skupi, ali djelotvorni. Ona je pola dana provela u ordinaciji ovog znalca dok su ostali bili u šopingu u obližnjem tržnom centru. Tretmani, koji podrazumjevaju i masažu puževima, jako su intenzivni i podmlađuju kožu i zatežu je brzo, zato Brena nije željela da ih propusti. Ovo inače nije prvi put da ona odlazi na te tretmane – kaže izvor



(24sata.info)