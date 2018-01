Ana i Rasta uporno odlažu zakazivanje ročišta na kojem će se potpisati sporazumni razvod braka. Izgleda da se supružnici nadaju pomirenju.

Arhiv / 24sata.info

Iako su Ana i Rasta rekli da su postigli dogovor oko sporazumnog razvoda i najavili miran rastanak bez buke, ročište je odloženo do daljeg. Naime, Ana i Rasta su sačekali da se sve slegne, da razmisle još jednom i svojoj ljubavi su, po svemu sudeći, dali još jednu šansu.



- Nakon što su dobro razmislili o svemu, shvatili su da ne treba donositi prerane zaključke te da nema potrebe rasturati zajednicu koju je 2017. godine dopunila i kćerkica Tara, a nakon višesatnih razgovora, odlučili su da ne treba žuriti sa razvodom niti da treba ići na sud radi zakazivanja ročišta. Njih dvoje čak vrijeme provode zajedno u stanu gdje žive Ana i mala Tara - kaže izvor, piše Blic.



Anu i Rastu, osim koncerta u Skoplju na kojem će zajedno nastupiti, ponovo su povezali i dugi razgovori s advokatom, ali i najbližima, koji su ih savjetovali da se još uvijek ne rastaju.



- Jasno je da između njih i dalje postoje emocije, što su oboje i napisali u saopštenjima upućenim javnosti. Veže ih kćerkica Tara koja je oboma centar svijeta i najprije su zbog nje još jednom sjeli da razmisle, a potom su se i dogovorili da će prolongirati razvod - kaže izvor.





Advokata ovog bračnog para Borivoja Borovića potvrdio je priču.



- Ana i Rasta se nisu zvanično razveli. Ročište nije zakazano i ne žurimo nigdje. To je sve što mogu da vam kažem. Hvala vam - rekao je on.

(Avaz)