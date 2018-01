- Nisam veliki fan fotošopa, ali volim filtere. Slika nekad ne ispadne kako bih voljela ili kako izgledam u tom trenutku, pa onda neki filter uvijek dobro dođe

Manekenka Dejana Živković tvrdi da njen dečko, najbolji bh. teniser Damir Džumhur ima razumijevanja za njene udvarače te da nema razloga da brine- piše Alo.rs.



Prilično si aktivna na društvenim mrežama. Da li je istina da društvene mreže, poput Instagrama, pomažu u poslu kojim se baviš?



- Da, istina je! Jako je važno biti aktivan na društvenim mrežama. To je za modele kao lična karta pored slika u "Book-u" naravno. Bitni su pratioci kao i sadržina onog što se objavljuje, kakav život se vodi i kakvu sliku šalješ svojoj publici. O svemu mora jako da se vodi računa.



Da li koristiš fotošop? Koji ti je omiljeni filter?



- Nisam veliki fan fotošopa, ali volim filtere. Slika nekad ne ispadne kako bih voljela ili kako izgledam u tom trenutku, pa onda neki filter uvijek dobro dođe. Imam par omiljenih aplikacija, ali ne bih da ih otkrivam.



Uspješno gradiš karijeru u Los Anđelesu. Šta je sa karijerom u Srbiji?



- Amerika pruža mnogo više mogućnosti nego Srbija nažalost. Obožavam svoj grad Beograd, ali se u njemu uglavnom samo odmaram.



Domaća javnost te je upoznala kroz učešće u “Top modelu”. Da li bi pristala da sada budeš u ulozi žirija i koji je prvi savjet koji bi dala djevojkama?



- Naravno da bih pristala u zavisnosti od svojih obaveza u Americi. Oduvijek mi se dopadao posao voditelja! Dosta sam naučila iz emisije “Bulevar delikates“ koju sam vodila prije par godina. Prvi savjet bi bio da im fokus ipak bude na fakultetu, a tek onda na modelingu. Manekenstvo je prelijep posao ali zaista naporan, jer ima ogromnu konkurenciju. Jako je teško izboriti se za svoje mjesto u svijetu. Mnogo teže nego što bilo koja djevojčica i može da zamisli.



Džumhur je na neki način počeo da niže uspjehe u tenisu otkada je u vezi sa tobom. Da li smatraš njegov uspjeh i svojom zaslugom

- Smatram da, da. On je to i sam rekao par puta, a i rezultati su to potvrdili. Veliki uspjeh je postigao za posljednjih šest mjeseci što mi je jako drago.





Kako Damir reaguje na silne udvarače koji su sigurno neizostavni dio gdje god da se pojaviš?



- On ima povjerenja u mene i samim tim i ne brine mnogo. Postoji doza ljubomore, ali u normalnim granicama.



Po čemu ćeš pamtiti prethodnu godinu?



- Za mene je najveća sreća da sam zdrava ja, moja porodica i svi prijatelji i pratioci! Prethodna godina je bila lijepa i uspješna, ali se nadam da će ova biti još bolja.





Šta priželjkuješ u ovoj godini? Da li bi možda mogli da očekujemo da staneš na ludi kamen?



- Želim svima prije svega dobro zdravlje i uspjeha u poslu kojim se bave. Ne razmišljam o udaji za sada. Za brak ima vremena. Ulaskom u ovu godinu imam još veću želju da se posvetim svojoj karijeri i poslu u Americi.

