Dolores O’Riordan, pjevačica irskog banda The Cranberries, preminula je u ponedjeljak u 46. godini.

Dolores O'Riordan / 24sata.info

O’Riordan je umrla u Londonu, gdje je snimala novi materijal, saopćila je njena publicistica Lindsey Holmes. Uzrok njene smrti nije bio odmah poznat.



Holmes je kazala da je porodica pjevačice bila "razorena" viješću.



Osnovani u irskom gradu Limericku, The Cranberries su postali međunarodne zvijezde u 1990-im godinama s brojnim hitovima među kojima su bili “Zombie” i “Linger” koji su fuzionisali alternativnu rock scenu s pop muzikom.





Band se razišao u 2003. ali se ponovo okupio nekoliko godina kasnije. The Cranberries su objavili akustični album “Something Else” u 2017. i trebali su ići na turneju po Evropi i Sjevernoj Americi. Turneja je bila skraćena jer je O’Riordan patila od problema s leđima.



U 2014., O’Riordan je bila optužena da je vrijeđala trojicu policajaca i člana avionskog osoblja na letu iz New Yorka za Irsku. Ona se izjasnila krivom i platila je globu od 6.000 eura, prenosi Associated Press.







(FENA)