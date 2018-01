Članovi nekadašnjeg Bijelog dugmeta tvrde kako se nisu potukli na dočeku Nove godine u Crnoj Gori, ali fotografije koje su se pojavile pokazuju drugačije.

Mladen Vojičić Tifa (57) navodno je zamjerio Alenu Islamoviću (60) što je na novogodišnjem koncertu u Budvi pjevao dionicu pjesme namijenjenu njemu. Prisutni tvrde kako je, po silasku s bine, najprije došlo do verbalnog sukoba dvojice pjevača, nakon čega su se Islamović i Tifa počeli naguravati. Sve je kulminiralo u backstageu, u kojemu je navodno došlo i do fizičkog obračuna.



Srpski sedmičnik Scandal! objavio je fotografije tučnjave. Dok je Alen padao, njegov kolega bijesno je gledao u njega i stisnute šake se naguravao. Uprkos tvrdnjama obožavatelja, koji su se zatekli iza kulisa s dvojicom nekadašnjih Dugmića, Islamović i dalje tvrdi da se radilo o nezgodi.



- Što me ispitujete kad nije bilo ništa? Čovjek se možda poskliznuo na stepenicama pa se za nekoga išao uhvatiti. Ja ništa od toga nisam ni primijetio. Nije bilo incidenta, samo su ljudi to kasnije povezali u incident. Čovjek se poskliznuo, a ja sam ga krenuo uhvatiti - ispričao je Islamović svoju verziju događaja.



Tvrdi kako fotografije ne dokazuju da se radilo o tučnjavi.



- Nisam vidio nikakve fotografije, niti me to zanima - kaže Islamović.



Dodaje, ipak, da Tifu nakon dočeka nije vidio, a kaže da ga ni ne namjerava vidjeti tako skoro.



- Nećemo se vidjeti sigurno do marta. Goran je na turneji tako da nema razloga da se vidimo prije početka marta, kad smo zakazali probe za koncert koji imamo 9. 3. u Ljubljani - objasnio je pjevač. S Tifom se, tvrdi Islamović, ni inače ne druži.



- Nemamo mi vremena za druženje. Ne družim se ni s Goranom - zaključio je Islamović.



Već se mjesecima šuška o netrpeljivosti između Islamovića i Vojičića, kao i o neslaganju nekadašnjih pjevača Bijelog dugmeta.



- Bilo je 30 ljudi na bini. Kad su silazili, Tifa je zapeo i nehotice gurnuo Alena. Nisu se potukli, slučajno su se okrznuli. Poslije su sjedili u kafiću skupa, nikakvog sukoba nije bilo - tvrdi menadžer Adis Gojak, prenosi 24sata.hr.

