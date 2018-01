Kada je dan nakon silovanja došla na posao, publicistkinja Breest se bojala da će ju redatelj ponovno napasti, pa je zamolila najbolju prijateljicu da ju otprati na posao.

Foto: 24sata.info

Publicistkinja Haleigh Breest podigla je građansku tužbu protiv oskarovca Paula Haggisa (64). Optužila ga je za silovanje što je potaknulo još tri žene da istupe sa sličnim pričama no zahtjevale su da ostanu anonimne.



- Paul me pokušao seksualno napastovati. Rekao mi je 'moram biti u tebi' prije nego što sam uspjela pobjeći - rekla je jedna od anonimnih žrtva.



Druga je žena, kako tvrdi, preživjela pravu noćnu moru. Potvrdila je da ju je redatelj natjerao da ga oralno zadovolji te da ju je nakon toga silovao. Treća je žena rekla da joj je Haggis pritisnuo ruke uz tijelo te da ju je na silu ljubio na ulici.



Sve tri žene bile su na početku glumačkih karijera u periodu kada su se viđale s Haggisom. Redatelj im je nudio poslove, najčešće u privatnom ili poluprivatnom okruženju. Nakon par rečenica, Paul bi, kako tvrde, postao vrlo nasilan. Pokušavao je dirati djevojke na silu, a kada bi mu se suprotstavile, postao bi još agresivniji.



Breest koja ga je optužila za silovanje je radila kao publicistkinja za televizijsku seriju koju je 1996. producirao Haggis. Prvi put ju je napao u uredu dok su zajedno gledali fotografije sa snimanja.



- Zvučalo mi je malo čudno što me zove u ured samu, ali sam pristala. On je bio velika faca, nisam mu mogla samo tako reći 'ne' - priznala je Haleigh. Dodala je da je ured bio prazan, a ona je osjećala užasno negativnu energiju. Nije mogla pobjeći jer je zaključao vrata.



- Počeo me ljubiti čim je ušao u prostoriju. Ostala sam šokirana. Samo me blijedo pogledao te ponovno krenuo na mene. Doista sam se protivila. Naposljetku je nasrnuo na mene, ostala sam paralizirana. Nisam znala što napraviti - rekla je publicistkinja.



Paul ju je, kako tvrdi, prvo natjerao da ga oralno zadovolji, a zatim bacio na pod i silovao.



Kada je dan nakon silovanja došla na posao, bojala se da će ju šef ponovno napasti, pa je zamolila najbolju prijateljicu da ju otprati na posao. Prijateljica je potvrdila cijelu priči te dodala kako je nakon silovanja, žena koja je optužila Hagissa izgubila na težini te pala u tešku depresiju.



- Moć, srdžba, financije. Osjećate se kao da se s tim ne možete mjeriti - rekla je žena koja je prva istupila s optužbama.



Paul, koji je 2006. osvojio dva Oscara za 'Fatalnu nesreću', za najbolji film i originalni scenarij, još nije javno odgovorio na optužbe.





(24sata.info)