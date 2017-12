Prije šesnaest godina rekao je sudbonosno "da" Aleksandri, koja mu je podarila nasljednice Unu i Laru, a sada je riješio da kaže više o njihovom odnosu i kako stvari funkcionišu u porodici slavnog pjevača.

- Teško je reći ko je stroži u našoj kući, da li moja supruga ili ja. Tata je slab, mama je jaka, a tata treba više da prati mamu. Mi smo taj period u kojem su moje kćerke zvali "ludim godinama", samo je sada njima mnogo opuštenije i djeca su više zaštićena. Ograničenja moraju da postoje - započeo je Zdravko Čolić, koji je proljetos napunio 66 godina.



- Mora da se zna ko su roditelji. Ako sada postavite ispravnu granicu, jednog dana djeca će vam biti zahvalna. Žena je uvijek stub kuće, tako je bilo nekad, tako je i sada. Žena može bolje da drži kuću nego muškarac, iako je on uglavnom taj koji zarađuje i odgovoran je za ekonomski prosperitet - dodao je Čola.



- Vaspitavanje djece i održavanje domaćinstva oduvijek je bilo na ženi. U našem domu majka je imala najvažniju riječ, tata je tu riječ poštovao. Radio je svoj posao, donosio platu, mama je bila domaćica. Nije zarađivala, ali je nosila teret kuće - kaže za Hello.



Zdravko je otkrio da će za doček Nove godine biti sa porodicom, kako to najčešće biva u njegovom slučaju.



- Biću sa suprugom i djecom, uz brojne prijatelje koji žive u Sarajevu, gdje pjevam 31. decembra. Svi se radujemo toj noći - zaključuje najpoznatiji pjevač na ovim prostorima.

