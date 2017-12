Mnoge poznate ličnosti trenutno zarađuju nevjerovatne sume novca svakodnevnim objavljivanjem fotografija na jednoj od trenutno najpopularnijih društvenih mreža Instagramu.

Arhiv / 24sata.info

Britanska kompanija “Hopper”, čije usluge uređivanja i vođenja profila na Instagramu koriste neki od najvećih modnih brendova, objavila je nedavno listu deset najbolje plaćenih zvijezda.



Na vrhu ove liste našla se Selena Gomez, koja svakom sponzoriranom objavom na ovoj društvenoj mreži zaradi nevjerovatnih 550.000 dolara, što ne čudi s obzirom na to da je osoba s najviše pratilaca na Instagramu. Trenutno je prati čak 131 milion fanova.



Na drugom mjestu je starleta Kim Kardashian, koju na Instagramu prati više od 100 miliona ljudi. Veliki brendovi i modne kuće znaju da im reklama na Instagramu brže stiže do kupaca, a ako njihovu modnu marku nosi Kim, onda je vrlo vjerovatno i da će tu fotografiju prenijeti neki od vodećih medija. Ona po objavljenoj sponzoriranoj fotografiji dobije 500.000 dolara.



Među top tri smjestila se portugalska nogometna zvijezda i trenutno najbolji igrač svijeta Cristiano Ronaldo, koji ima 117 miliona fanova. Za svaki post dobije 400.000 dolara.



Četvrto mjesto pripalo je američkoj televizijskoj zvijezdi i modelu Kylie Jenner, koju na Instagramu prati 100 miliona ljudi, a ona zarađuje skoro 400.000 dolara.



Zahvaljujući ogromnoj popularnosti i zavidnoj brojci od 85 miliona pratilaca, trenutno jedna od najpopularnijih svjetskih top-modela Kendall Jenner zauzela je peto mjesto. Lijepa Jenner tako je postala uzor mladim djevojkama kada su moda i ljepota u pitanju. Zanimljivo je da je upravo ona prije samo dvije godine bila pobjednica ove liste.



Na listu su se smjestile i druge popularne članice porodice Kardashian. Tako sestre Khloe i Kourtney zahvaljujući Instagramu zarađuju po 250.000 dolara.



Na posljednja tri mjesta među top 10 nalaze se modeli Cara Delevigne i Gigi Hadid te košarkaš Lebron James, koji sa svojih 30,7 miliona pratilaca putem Instagrama u džep spremi dodatnih 120.000 dolara.



Kompanija “Hopper”, osim prve liste najbolje plaćenih zvijezda, složila je i listu prvih 10 “influencera” s Instagrama. Na prvom mjestu nalazi se visažistica i blogerica Huda Katan (Kattan), koja listu dijeli s fitnes zvijezdom Jen Selter te s blogericama Chiarom Ferragni i Julijom Sarinara, koje po postu zarade od devet do 12 hiljada dolara.



Poredak



1. Selena Gomez 555.000 dolara



2. Kim Kardashian 500.000 dolara



3. Cristiano Ronaldo 400.000 dolara



4. Kylie Jenner 400.000 dolara



5. Kendall Jenner 370.000 dolara



6. Khloe Kardashian 250.000 dolara



7. Courtney Kardashian 250.000 dolara



8. Gigi Hadid 120.000 dolara



10. Lebron James 120.000 dolara

(24sata.info / avaz)