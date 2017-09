Popularna manekenka Naomi Campbell posjetila je Srbiju kako bi prisustvovala zabavi koju je organizovala kompanija za japansko iscrtavanje obrva.

Njeno učešće koštalo je 250.000 dolara, ali joj to očito nije bilo dovoljno.



Nakon što su joj uručili nagradu, Naomi je otišla. Kako piše Blic, Naomi se očito nije dolazilo u Beograd jer je pomjerala let tokom jučerašnjeg dana nekoliko puta, a trebala je stići ujutro.



Na društvenim mrežama objavila je da kako "ide negdje" i da će se brzo vratiti, ali je tu fotografiju naknadno izbrisala.



Trebala je uraditi i fotografisanje za jedan američki brend, ali to nije učinila. U Beogradu je bila nekoliko sati i vratila se. Razlog nije poznat, a mediji špekuliraju da je možda u pitanju i zdravlje.

