Glumica je snimala triler 'Red Sparrow' u glavnom gradu Mađarske. Nakon cjelodnevnog snimanja, opustila se u bircu s prijateljima gdje je, kaže, popila 'koju čašicu previše'.

Jennifer Lawrence / 24sata.info

U Budimpešti sam bila u pravoj barskoj tučnjavi, rekla je Jennifer Lawrence (27) u emisiji Setha Meyersa. Glumica trenutno promovira film 'mother!' koje je snimila s dečkom, redateljem Darrenom Aronofskyjem (48). No ispričala je i kako joj je bilo snimati triler' Red Sparrow' u kojem glumi ubojitu špijunku.



- Bila sam pijana, prišao mi je neki tip i pitao me za selfie. Zahvalila sam mu se i rekla ne - kazala je glumica. Obožavatelj, dodaje, nije popustio pa ju je nastavio moliti.



- Rekao je 'Cura mi nikada neće povjerovati'. Onda je upao moj pijani prijatelj i rekao mu je: 'Gledaj, ako ti ne vjeruje, onda nije osoba za tebe' - priča oskarovka. Nakon toga, njen obožavatelj se uvrijedio i rekao im je: 'Znaš što, je*i se!'.



- Nešto je u meni puklo. Pitala sam ga jesam li ga dobro čula. Zgrabila sam ga za ovratnik i počela sam ga zalijevati pivama po košulji i svim njegovim stvarima. Prijatelj me zaustavio i rekao mi je: 'Nemoj bezveze trošiti pivo'. I to me smirilo - otkrila je glumica. Obožavatelj kojem se 'osvetila' izašao je, dodaje, iz bara mokar i uplakan, prenosi 24sata.hr.







(24sata.info)